Marché hebdomadaire TARBES Tarbes, 28 août 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Rendez-vous tous les jeudis matin à Tarbes pour le plus grand marché hebdomadaire de producteurs du Sud-Ouest !

Sous la monumentale Halle de type Baltard, ressentez l’atmosphère particulière de ce marché unique où vous attendent les producteurs locaux descendus de toutes les vallées pyrénéennes, facilement reconnaissables à leur accent chantant. Ici, on est de bonne humeur et on porte le béret !

Laissez-vous guider par les senteurs et les couleurs, dans les allées fréquentées de cet impressionnant marché et « papilles au nez » de bonheur !

Tout autour du marché, posez votre panier chargé en prenant un café au soleil avant un déjeuner dans les nombreux restaurants du quartier aux ambiances de bistrot de pays.

Les amateurs de fripes trouveront leur bonheur à fouiller dans les étals installés sur le parvis de la Place du marché Marcadieu.

Une offre commerçante hebdomadaire complétée quotidiennement par la Halle Brauhauban, étals de primeurs, poissons, viandes et autres plats préparés.

A proximité de la Place Marcadieu se trouve la Place du Foirail qui propose également tous les jeudis, de 7h à 13h, un marché à la volaille, horticulture, plants et matériel agricole…

MODIFICATIONS / DÉPLACEMENT

En raison de l’installation de la fête foraine de Sainte-Thérèse sur la Place Marcadieu, le marché non alimentaire de la Place Marcadieu est déplacé sur la Place du Foirail les jours suivants :

– samedi 7 octobre

– dimanche 8 octobre

– jeudi 12 octobre (le marché alimentaire sous la Halle est quant à lui maintenu)

– samedi 14 octobre

– dimanche 15 octobre.

2023-08-28 07:00:00 fin : 2024-09-01 13:00:00. .

TARBES sous la Halle Marcadieu et sur la Place Marcadieu

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Join us every Thursday morning in Tarbes for the biggest weekly farmers’ market in the South-West!

Beneath the monumental Baltard-style market hall, feel the special atmosphere of this unique market where local producers from all over the Pyrenees await you, easily recognizable by their lilting accents. It’s all about good cheer and wearing your beret!

Let the scents and colors guide you through the crowded aisles of this impressive market, and let your taste buds « nose » into happiness!

All around the market, put down your loaded basket and enjoy a coffee in the sun before lunch in one of the many local restaurants with their bistro atmosphere.

If you’re looking for a bargain, rummage through the stalls set up in front of the Place du Marché Marcadieu.

A weekly range of shops is complemented daily by the Halle Brauhauban, with its fresh produce, fish, meat and ready-to-eat stalls.

Close to the Place Marcadieu is the Place du Foirail, where every Thursday from 7 a.m. to 1 p.m. there’s also a market for poultry, horticulture, plants and agricultural equipment…

CHANGES / RELOCATION

Due to the installation of the Sainte-Thérèse funfair on Place Marcadieu, the non-food market on Place Marcadieu has been moved to Place du Foirail on the following days:

– saturday, October 7

– sunday, October 8

– thursday, October 12 (the food market under the Halle will remain in place)

– saturday, October 14

– sunday, October 15

Únase a nosotros todos los jueves por la mañana en Tarbes para asistir al mayor mercado semanal de agricultores del Suroeste

Bajo el monumental mercado de estilo baltardiano, sienta la atmósfera especial de este mercado único en el que le esperan productores locales de todos los Pirineos, fácilmente reconocibles por sus suaves acentos. Todo es cuestión de buen humor y de llevar boina

Déjese guiar por los olores y los colores a través de los bulliciosos pasillos de este impresionante mercado, ¡y sus papilas gustativas quedarán encantadas!

Alrededor del mercado, deje su cesta cargada y disfrute de un café al sol antes de comer en uno de los numerosos restaurantes de la zona, con su ambiente de bistró campestre.

Los aficionados a la ropa de segunda mano estarán encantados con los puestos instalados frente a la Place du Marché Marcadieu.

El Halle Brauhauban, con sus puestos de productos tempranos, pescado, carne y otros platos preparados, completa la oferta de compras semanales.

Cerca de la Place Marcadieu se encuentra la Place du Foirail, que también ofrece un mercado de aves de corral, horticultura, plantas y material agrícola todos los jueves de 7:00 a 13:00…

CAMBIOS / REUBICACIÓN

Debido a la instalación del parque de atracciones Sainte-Thérèse en la plaza Marcadieu, el mercado no alimentario de la plaza Marcadieu se ha trasladado a la plaza du Foirail los días siguientes:

– sábado 7 de octubre

– domingo 8 de octubre

– jueves 12 de octubre (se mantendrá el mercado de alimentación en el mercado cubierto)

– sábado 14 de octubre

– domingo 15 de octubre

Jeden Donnerstagmorgen findet in Tarbes der größte wöchentliche Bauernmarkt des Südwestens statt!

Unter der monumentalen Halle vom Typ Baltard spüren Sie die besondere Atmosphäre dieses einzigartigen Marktes, auf dem Sie von lokalen Erzeugern aus allen Pyrenäentälern erwartet werden, die leicht an ihrem singenden Akzent zu erkennen sind. Hier ist man gut gelaunt und trägt eine Baskenmütze!

Lassen Sie sich von den Düften und Farben in den belebten Gassen dieses beeindruckenden Marktes leiten und « papilles au nez » vor Glück!

Rund um den Markt können Sie Ihren beladenen Korb bei einem Kaffee in der Sonne abstellen, bevor Sie in einem der zahlreichen Restaurants des Viertels mit Bistro de Pays-Atmosphäre zu Mittag essen.

Liebhaber von Trödel finden ihr Glück beim Stöbern in den Ständen auf dem Vorplatz des Marktplatzes Marcadieu.

Ein wöchentliches Angebot an Geschäften, das täglich durch die Halle Brauhauban mit Ständen für Frühgemüse, Fisch, Fleisch und andere Fertiggerichte ergänzt wird.

In der Nähe des Place Marcadieu befindet sich der Place du Foirail, der ebenfalls jeden Donnerstag von 7 bis 13 Uhr einen Markt mit Geflügel, Gartenbau, Setzlingen und landwirtschaftlichen Geräten anbietet…

ÄNDERUNGEN / VERLEGUNG

Aufgrund des Aufbaus des Jahrmarkts von Sainte-Thérèse auf dem Place Marcadieu wird der Non-Food-Markt vom Place Marcadieu an folgenden Tagen auf den Place du Foirail verlegt:

– samstag, 7. Oktober

– sonntag, 8. Oktober

– donnerstag, 12. Oktober (der Lebensmittelmarkt in der Halle bleibt bestehen)

– samstag, 14. Oktober

– sonntag, 15. Oktober

Mise à jour le 2023-08-28 par OT de Tarbes|CDT65