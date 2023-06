L’Offrande Musicale, Festival hors norme TARBES Tarbes, 28 juin 2023, Tarbes.

Bienvenue à la 3ème édition de l’Offrande Musicale, festival de musique classique imaginé par David Fray, pianiste tarbais internationalement reconnu.

Né à Tarbes, il a étudié le piano au Conservatoire Henri Duparc et c’est donc tout naturellement qu’il a souhaité créer ce festival dans sa ville natale et ainsi mettre en valeur notre patrimoine départemental d’une grande richesse.

Ce festival de musique classique hors norme a pour singularité la considération particulière apportée aux personnes en situation de handicap, qui bénéficieront de divers avantages dans le cadre du festival. Pour David Fray, la musique est un langage universel qui doit être accessible à tous.

La programmation ambitieuse du festival mettra en lumière de nombreux musiciens et personnalités de renommée mondiale…

AU PROGRAMME

> GALA MOZART – Mer. 28/06 – 20h – Tarbes, Halle Marcadieu

> HECTOR OBALK : « Toute l’histoire de la peinture en moins de deux heures » – Ven. 30/06 – 20h – Lourdes, Salle Padre Pio, Cité St-Pierre

> DEPARDIEU CHANTE BARBARA – Sam. 01/07 – 20h – Tarbes, Halle Marcadieu

> CONTE MUSICAL JEUNE PUBLIC : « Le roi qui n’aimait pas la musique » – Dim. 02/07 – 11h – Tarbes, Halle Marcadieu

> THÉÂTRE & MUSIQUE « L’enfant oublié » – Mar. 04/07 – 20h – Tarbes, Théâtre Les Nouveautés

> CONCERT « BELLE ÉPOQUE », Duparc, Poulenc, Hahn… – Mer. 05/07 – 17h – Tarbes, Musée Massey

> RÉCITAL LYRIQUE « Le chant du cygne » Schubert – Jeu. 06/07 – 20h – Castelnau-Rivière-basse, Château Montus

> GALA BRAHMS (Musique de chambre & vocal) – Ven. 07/07 – 20h – Bonnemazon, Abbaye de l’Escaladieu

> MASTERCLASS DAVID FRAY – Sam. 08/07 – 10h à 12h et 14h à 17h – Barbazan-Debat, Chapelle Notre-Dame-de-Piétat

> PROJECTION DU FILM « Invincible été » – Sam. 08/07 – 18h30 – Lieu à venir

> RÉCITAL RENAUD CAPUÇON & DAVID FRAY – Lun. 10/07 – 20h – Lourdes – Salle Robert Hossein

> WILLIAM CHRISTIE ET LE BAROQUE ITALIEN – Mar. 11/07 – 20h – Bonnemazon, Abbaye de l’Escaladieu

> EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE SUR LE HANDICAP / Doud, photographe – Du 01/06 au 11/07 – Tarbes, Grilles du Jardin Massey

PROGRAMME COMPLET SUR LE SITE INTERNET de L’Offrande Musicale

BILLETTERIE en ligne ou à l’Office de Tourisme de Tarbes.

Welcome to the 3rd edition of L’Offrande Musicale, a classical music festival conceived by internationally acclaimed Tarbes pianist David Fray.

Born in Tarbes, he studied piano at the Henri Duparc Conservatoire, so it was only natural that he should create this festival in his home town, to showcase our department’s rich heritage.

A unique feature of this unusual classical music festival is the special consideration it gives to disabled people, who will enjoy a range of benefits as part of the festival. For David Fray, music is a universal language that must be accessible to all.

The festival’s ambitious program will feature many world-renowned musicians and personalities…

ON THE PROGRAM

> GALA MOZART – Wed. 28/06 – 8pm – Tarbes, Halle Marcadieu

> HECTOR OBALK : « All the history of painting in less than two hours » – Fri. 30/06 – 8pm – Lourdes, Salle Padre Pio, Cité St-Pierre

> DEPARDIEU CHANTE BARBARA – Sat. 01/07 – 8pm – Tarbes, Halle Marcadieu

> MUSICAL TALE FOR YOUNG PEOPLE: « Le roi qui n’aimait pas la musique » – Sun. 02/07 – 11am – Tarbes, Halle Marcadieu

> THEATRE & MUSIC « L’enfant oublié » – Tue. 04/07 – 8pm – Tarbes, Théâtre Les Nouveautés

> CONCERT « BELLE ÉPOQUE », Duparc, Poulenc, Hahn… – Wed. 05/07 – 5pm – Tarbes, Musée Massey

> LYRIC RECITAL « Swan Song » Schubert – Thu. 06/07 – 8pm – Castelnau-Rivière-basse, Château Montus

> GALA BRAHMS (Chamber music & vocal) – Fri. 07/07 – 8pm – Bonnemazon, Abbaye de l’Escaladieu

> MASTERCLASS DAVID FRAY – Sat. 08/07 – 10am to 12pm and 2pm to 5pm – Barbazan-Debat, Chapelle Notre-Dame-de-Piétat

> FILM SHOWING « Invincible Summer » – Sat. 08/07 – 6:30pm – Location to be announced

> RENAUD CAPUÇON & DAVID FRAY RECITAL – Mon. 10/07 – 8pm – Lourdes – Salle Robert Hossein

> WILLIAM CHRISTIE AND THE ITALIAN BAROQUE – Tue. 11/07 – 8pm – Bonnemazon, Abbaye de l’Escaladieu

> PHOTOGRAPHIC EXHIBITION ON DISABILITY / Doud, photographe – From 01/06 to 11/07 – Tarbes, Grilles du Jardin Massey

FULL PROGRAMME ON THE L’Offrande Musicale WEBSITE

BILLETTERIE online or at Tarbes Tourist Office

Bienvenidos a la 3ª edición de l’Offrande Musicale, el festival de música clásica ideado por David Fray, pianista de Tarbes aclamado internacionalmente.

Nacido en Tarbes, estudió piano en el Conservatorio Henri Duparc, por lo que era natural que quisiera crear este festival en su ciudad natal, para dar a conocer nuestro rico patrimonio departamental.

La particularidad de este festival de música clásica es la atención especial que se presta a las personas discapacitadas, que disfrutarán de una serie de ventajas en el marco del festival. Para David Fray, la música es un lenguaje universal que debe ser accesible a todos.

El ambicioso programa del festival contará con la presencia de músicos y personalidades de renombre mundial…

EN EL PROGRAMA

> GALA MOZART – Mié. 28/06 – 20:00 h – Tarbes, Halle Marcadieu

> HECTOR OBALK: « Toda la historia de la pintura en menos de dos horas » – Vie. 30/06 – 20:00 h – Lourdes, Salle Padre Pio, Cité St-Pierre

> DEPARDIEU CHANTE BARBARA – sáb. 01/07 – 20.00 h – Tarbes, Halle Marcadieu

> CHARLA MUSICAL PARA JÓVENES: « Le roi qui n’aimait pas la musique » – Dom. 02/07 – 11h – Tarbes, Halle Marcadieu

> TEATRO Y MÚSICA « L’enfant oublié » – mar. 04/07 – 20.00 h – Tarbes, Théâtre Les Nouveautés

> CONCIERTO « BELLE ÉPOQUE », Duparc, Poulenc, Hahn… – Mié. 05/07 – 17:00 h – Tarbes, Museo Massey

> RECITAL LÍRICO « EL CANTO DEL CISNE » Schubert – Jue. 06/07 – 20:00 h – Castelnau-Rivière-basse, Château Montus

> GALA BRAHMS (Música de cámara y vocal) – vie. 07/07 – 20:00 h – Bonnemazon, Abbaye de l’Escaladieu

> MASTERCLASS DAVID FRAY – sáb. 08/07 – de 10.00 a 12.00 h. y de 14.00 a 17.00 h. – Barbazan-Debat, Chapelle Notre-Dame-de-Piétat

> PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA « Verano invencible » – sáb. 08/07 – 18.30 h – Lugar por determinar

> RECITAL DE RENAUD CAPUÇON Y DAVID FRAY – Lun. 10/07 – 20h – Lourdes – Salle Robert Hossein

> WILLIAM CHRISTIE Y EL BARROCO ITALIANO – Mar. 11/07 – 20h – Bonnemazon, Abbaye de l’Escaladieu

> EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA SOBRE LA DISCAPACIDAD / Doud, photographe – Del 01/06 al 11/07 – Tarbes, Grilles du Jardin Massey

PROGRAMA COMPLETO EN LA WEB DE L’Offrande Musicale

ENTRADAS en línea o en la Oficina de Turismo de Tarbes

Willkommen zur dritten Ausgabe von L’Offrande Musicale, einem Festival für klassische Musik, das von David Fray, einem international anerkannten Pianisten aus Tarbais, erdacht wurde.

Er wurde in Tarbes geboren und studierte Klavier am Conservatoire Henri Duparc. Es ist daher ganz natürlich, dass er dieses Festival in seiner Heimatstadt ins Leben rufen und so unser reiches Erbe des Departements zur Geltung bringen wollte.

Eine Besonderheit dieses außergewöhnlichen Festivals für klassische Musik ist die besondere Berücksichtigung von Menschen mit Behinderungen, die im Rahmen des Festivals verschiedene Vorteile genießen werden. Für David Fray ist Musik eine universelle Sprache, die für alle zugänglich sein muss.

Das ambitionierte Programm des Festivals wird zahlreiche weltberühmte Musiker und Persönlichkeiten in den Mittelpunkt stellen…

AUF DEM PROGRAMM

> GALA MOZART – Mi. 28.06. – 20h – Tarbes, Halle Marcadieu

> HECTOR OBALK: « Die ganze Geschichte der Malerei in weniger als zwei Stunden » – Fr. 30/06 – 20h – Lourdes, Salle Padre Pio, Cité St-Pierre

> DEPARDIEU SINGT BARBARA – Sa. 01/07 – 20h – Tarbes, Halle Marcadieu

> MUSIKALISCHES MÄRCHEN FÜR DAS JUNGE PUBLIKUM: « Der König, der die Musik nicht liebte » – So. 02/07 – 11h – Tarbes, Halle Marcadieu

> THEATER & MUSIK « Das vergessene Kind » – Di. 04/07 – 20h – Tarbes, Théâtre Les Nouveautés

> KONZERT « BELLE ÉPOQUE », Duparc, Poulenc, Hahn… – Mi. 05/07 – 17h – Tarbes, Massey Museum

> LYRISCHES REZITAL « Der Schwanengesang » Schubert – Do. 06/07 – 20h – Castelnau-Rivière-basse, Château Montus

> GALA BRAHMS (Kammermusik & Vokal) – Fr. 07/07 – 20h – Bonnemazon, Abbaye de l’Escaladieu

> MASTERCLASS DAVID FRAY – Sa. 08/07 – 10 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr – Barbazan-Debat, Kapelle Notre-Dame-de-Piétat

> FILMVORFÜHRUNG « Invincible été » – Sa. 08/07 – 18:30 Uhr – Ort wird noch bekannt gegeben

> REZITAL RENAUD CAPUÇON & DAVID FRAY – Mo. 10/07 – 20h – Lourdes – Robert Hossein Saal

> WILLIAM CHRISTIE UND DER ITALIENISCHE BAROCK – Di. 11/07 – 20h – Bonnemazon, Abbaye de l’Escaladieu

> FOTOGRAFISCHE AUSSTELLUNG ZUM THEMA HANDICAP / Doud, Fotograf – 01/06 bis 11/07 – Tarbes, Gitter des Jardin Massey

VOLLSTÄNDIGES PROGRAMM AUF DER INTERNETSEITE von L’Offrande Musicale

BILLETTERIE online oder im Fremdenverkehrsamt von Tarbes

