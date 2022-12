Village et marché de Noël de Tarbes Place Jean Jaurès 65000 Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes

Village et marché de Noël de Tarbes Place Jean Jaurès 65000 Tarbes, 3 décembre 2022 10:00, Tarbes. 3 – 31 décembre Sur place Entrée libre au public ; Prix carrousel 2 € 0562444722, https://decembre.tarbes.fr/

Une vingtaine de chalets vous attendent pour émerveiller vos fêtes de fin d’année ainsi qu’un carrousel d’antan ! Les fêtes de fin d’année arrivent à grand pas, nous serions très heureux de vous accueillir sur notre Village de Noël ! Un carrousel d’autrefois, nouveaux décors et nouveaux chalets au rendez-vous tout le mois de décembre ! Rendez-vous sur le site offiel de Tarbes en Décembre et retrouver le détail des chalets et des animations (concerts, photo du Père Noël…) https://decembre.tarbes.fr/ Place Jean Jaurès 65000 Tarbes Place jean Jaurès 65000 Tarbes 65000 Tarbes Marcadieu Hautes-Pyrénées samedi 3 décembre – 10h00 à 20h00

dimanche 4 décembre – 10h00 à 20h00

lundi 5 décembre – 10h00 à 20h00

mardi 6 décembre – 10h00 à 20h00

mercredi 7 décembre – 10h00 à 20h00

jeudi 8 décembre – 10h00 à 20h00

vendredi 9 décembre – 10h00 à 20h00

samedi 10 décembre – 10h00 à 20h00

dimanche 11 décembre – 10h00 à 20h00

lundi 12 décembre – 10h00 à 20h00

mardi 13 décembre – 10h00 à 20h00

mercredi 14 décembre – 10h00 à 20h00

jeudi 15 décembre – 10h00 à 20h00

vendredi 16 décembre – 10h00 à 20h00

samedi 17 décembre – 10h00 à 20h00

dimanche 18 décembre – 10h00 à 20h00

lundi 19 décembre – 10h00 à 20h00

mardi 20 décembre – 10h00 à 20h00

mercredi 21 décembre – 10h00 à 20h00

jeudi 22 décembre – 10h00 à 20h00

vendredi 23 décembre – 10h00 à 20h00

samedi 24 décembre – 10h00 à 18h00

lundi 26 décembre – 10h00 à 20h00

mardi 27 décembre – 10h00 à 20h00

mercredi 28 décembre – 10h00 à 20h00

jeudi 29 décembre – 10h00 à 20h00

vendredi 30 décembre – 10h00 à 20h00

samedi 31 décembre – 10h00 à 18h00

Heure : 10:00 - 18:00

Tarbes Hautes-Pyrénées