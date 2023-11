Winter Party au Set Tarbes 2.0 Repas spectacle Latino LE SET TARBES, 8 décembre 2023, TARBES.

Winter Party au Set Tarbes 2.0 Repas spectacle Latino LE SET TARBES. Un spectacle à la date du 2023-12-08 à 20:00 (2023-12-08 au ). Tarif : 55.0 à 55.0 euros.

En cette fin d’année 2023, l’équipe du Set Tarbes 2.0 vous propose une magnifique soirée REPAS SPECTACLE & SOIRÉE DANSANTE le Vendredi 8 Décembre à 20h au SET Tarbes 2.0. Durant cette très belle soirée en perspective, savourez le délice de la gastronomie locale avec notre partenaire traiteur « Les Délices du Chat », le délice du spectacle avec la soirée dansante « Spectacle Live Latino » animée par le Groupe Esperanza et bien sûr le délice de la fête grâce à un DJ jusqu’à 2h du matin ! AU MENU DE CE REPAS SPECTACLE : – Salade Gascogne, tomates cerises, gésiers de volaille confits, lardons fumés, magrets séchés. – Filet mignon de porc, copeaux de ventrèche de porc noir, sauce foie gras avec gratin de pommes de terre à la crème et sa poêlée de légumes. – Assiette gourmande avec financier Panna cotta, Tiramisu et mousse coco. – Apéritif, café et vin compris. (Repas végétarien possible sur demande).

Votre billet est ici

LE SET TARBES TARBES 4 Route de Juillan – SETAR 65000

55.0

EUR55.0.

Votre billet est ici