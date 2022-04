Soirée Cult’ – Le Seigneur des Anneaux dans l’œil des experts La Chouette tricheuse, 14 avril 2022 19:30, Tarbes.

Jeudi 14 avril, 19h30 Sur place Gratuit, sur inscription https://www.eventbrite.fr/e/inscription-soiree-cult-le-seigneur-des-anneaux-dans-lil-des-experts-303331692257

Au programme : discussions sur les créatures et objets fantastiques de la saga avec un spécialiste de la métallurgie et l’un des auteurs du livre “Tolkien et les sciences”, et des quiz

Habitants de la Comté Bigourdane, jeudi 14 avril 2022 prenez le chemin vers La Chouette Tricheuse à Tarbes et préparez-vous à vivre une soirée épique de 19h30 à 22h ! Nul risque d’être corrompus par Sauron, car vous serez accompagnés de deux experts qui décrypteront avec vous l’œuvre mythique de Tolkien…

Cette soirée est organisée par Instant Science et La Chouette Tricheuse.

De l’Anneau Unique au Mithril : mais quelle est cette forgerie ?!

Un anneau qui ne fond qu’au cœur d’un volcan, une côte de maille aussi légère qu’indestructible, une épée qui s’illumine sous la présence de viles espèces… En analysant les caractéristiques de certains des objets les plus légendaires de la saga, Yannick Balcaen, maître de conférence à l’École Nationale d’Ingénieurs de Tarbes (ENIT), nous contera toute la magie dont est capable (ou non !) la métallurgie.

Pieds velus et oreilles pointues : les étonnants peuples en Terre du Milieu

Des hobbits, des elfes, des orques, des ents, des trolls : comment expliquer une telle diversité de peuples ? Certaines créatures pourraient-elles exister ? Pourquoi Frodon s’est-il retrouvé avec d’aussi grands pieds ? Jean-Philippe Colin, professeur agrégé à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, et co-auteur du livre “Tolkien et les Sciences”, viendra répondre à toutes nos questions sur l’évolution de ces peuples et leurs caractéristiques étonnantes !

Vous ne passerez pas… ce quiz !

Et pour accompagner cette soirée, de nombreux jeux vous attendent. Les gagnants repartiront avec la gloire qui leur est due, mais pas seulement ! Plusieurs lots seront à remporter lors de cette soirée : des places d’escape game offertes par Luna Room, des entrées pour le parc d’aventures Chloro’Fil, mais aussi des exemplaires du livre “Tolkien et les Sciences”, généreusement envoyés par les éditions Belin ! Et si d’aventure cela ne vous aurait pas suffit, il est dit dans un vieux grimoire que La Chouette Tricheuse organise d’autres festivités durant le week-end qui suit, du 16 au 17 avril…

Infos pratiques :

Rendez-vous le jeudi 14 avril 2022, à La Chouette Tricheuse, 6 place Daniel Gerbault à Tarbes. Entrée à partir de 19h30. Lancement de la soirée à 20h et fin prévue à 22h.

Restauration possible sur place.

Soirée gratuite, ouverte à toutes et tous.

Les organisateurs et partenaires

Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, la Région Occitanie, Instant Science, Le Chouette Tricheuse, L’ENIT, Carrefour des sciences et des arts, la Casemate, le Dôme, Chloro’fil, Luna Room.

Envie de prolonger l’expérience ?

Les soirées Cult’ c’est quoi ?

Les soirées Cult’ sont des soirées animées et conviviales où l’on rencontre des experts pour décrypter des séries, films ou jeux vidéo phares du moment.

Pour être tenu informé des soirées, inscrivez-vous sur ce lien

Instants Cult’ : un compte Instagram pour décrypter la pop culture

Le compte Instants Cult’ décrypte chaque jour séries, films, jeux vidéo… pour explorer l’univers, apprendre des choses incroyables et jouer avec vos œuvres préférées.

Qui sommes-nous ?

Instant Science est une association qui a pour mission de rendre accessibles et fun la science et la technique.

La Chouette tricheuse 6 place Daniel Gerbault, 65000 Tarbes 65000 Tarbes L’Arsenal Hautes-Pyrénées

jeudi 14 avril – 19h30 à 22h00