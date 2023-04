Braderie du Ski et de la Glisse Bd du Président Kennedy, 3 novembre 2023, Tarbes.

Venez profiter des meilleurs bons plans pour vous équiper !

Nos professionnels de la montagne seront présents pour vous proposer leur stock de matériel de sport d’hiver à prix bradés.

Vente privée le vendredi soir de 18h à 21h

Horaires d’ouverture :

Samedi : 10h à 20h

Dimanche : 10h à 19h.

2023-11-03 à ; fin : 2023-11-05 . EUR.

Bd du Président Kennedy TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Come and take advantage of the best deals to equip yourself!

Our mountain professionals will be present to offer you their stock of winter sports equipment at discounted prices.

Private sale on Friday evening from 6pm to 9pm

Opening hours :

Saturday : 10am to 8pm

Sunday : 10am to 7pm

¡Venga y aproveche las mejores ofertas para equiparse!

Nuestros profesionales de la montaña estarán presentes para ofrecerle sus existencias de material para deportes de invierno a precios rebajados.

Venta privada el viernes por la tarde de 18.00 a 21.00 horas

Horario de apertura :

Sábado: de 10.00 a 20.00 horas

Domingo: de 10.00 a 19.00 horas

Kommen Sie und profitieren Sie von den besten Schnäppchen, um sich auszurüsten!

Unsere Bergsportprofis werden anwesend sein, um Ihnen ihren Bestand an Wintersportausrüstung zu Schnäppchenpreisen anzubieten.

Privatverkauf am Freitagabend von 18 bis 21 Uhr

Öffnungszeiten:

Samstag: 10.00 bis 20.00 Uhr

Sonntag: 10 Uhr bis 19 Uhr

Mise à jour le 2023-01-20 par OT de Tarbes|CDT65