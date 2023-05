La culture aux jardins TARBES, 1 juillet 2023, Tarbes.

Contes, Théâtre, Musique et Danse dans les parcs et jardins de la ville sont votre rendez-vous incontournable de l’été ! Une belle occasion pour petits et grands de partager de riches moments en famille ou avec les copains !

> Samedi 1er juillet à 16h – Jardin Massey : Spectacle « Comédie funeste » par la Cie des Loups (64)

> Dimanche 2 juillet à 15h – Kiosque Jardin Massey : Musique avec À cœur Joie Branche d’Or (65) + à 16h : Danses et traditions bigourdanes avec Eths Esclops (65)

> Mercredi 5 juillet à 15h – Parc Bel Air : Conte « Courant d’air » par Marion Lo Monaco, compagnie Laluberlu (65)

> Samedi 8 juillet à 14h et 16h – Jardin Massey : Spectacle « Diva commando », par la compagnie Carambole (34)

> Dimanche 9 juillet à 15h – Kiosque Jardin Massey : Danses latines avec Paseo Andalou (65) + à 16h : Musique avec les Musiciens du Soir (65)

> Mercredi 12 juillet de 14h à 17h – Parc des Bois Blancs : Ateliers découverte – Culture, art et science, avec Les petits débrouillards (65)

> Samedi 15 juillet à 16h – Jardin Massey : Spectacle « Bête Beurk », par la compagnie Monde à Part (32)

> Dimanche 16 juillet à 15h – Jardin Massey : Musique avec l’orchestre Jack le Bourgeois (65) + à 16h : Musique traditionnelle avec l’Amicale des Celtes de Bigorre (65)

> Mercredi 19 juillet à 15h – Parc Bel Air : Conte « Bruissements d’Histoires » par Carine Vendôme, Karakoil production (65)

> Mercredi 26 juillet de 14h à 17h – Parc des Bois Blancs : Ateliers découverte – Culture, art et science, avec Les petits débrouillards (65)

> Samedi 29 juillet à 16h – Jardin Massey : Spectacle « Promenons-nous chez vous » par la compagnie Nanoua (64)

> Dimanche 30 juillet à 15h – kiosque Jardin Massey : Musique avec la Mandolinata (65) + à 16h : Dans 6T (65) Danse

> Samedi 5 août à 16h – Jardin Massey : « Pignon sur rue » par la compagnie Les Egalithes (40)

INFOS PRATIQUES

En cas de mauvais temps, les représentations des mercredis et des samedis seront maintenues dans les lieux de repli suivants, annulées pour le Dimanche.

– Parc des Bois-Blancs, avenue Antoine de St Exupéry : Repli à la maison de quartier de Laubadère, avenue Antoine de St Exupéry

– Parc Bel Air, avenue d’Altenkirchen : Repli à la ferme Fould, rue Louis de Broglie

– Jardin Massey, entrées : rue André Fourcade, rue Achille Jubinal, rue Massey et rue Théophile Gautier

Pensez à apporter vos plaids ou sièges pliants !.

Tales, Theater, Music and Dance in the parks and gardens of the city are your summer rendez-vous! A great opportunity for young and old to share rich moments with family or friends!

> Saturday July 1st at 4pm – Jardin Massey : Show « Comédie funeste » by the Cie des Loups (64)

> Sunday July 2nd at 3pm – Jardin Massey : Music with À c?ur Joie Branche d?Or (65) + at 4pm : Dances and Bigourdanes traditions with Eths Esclops (65)

> Wednesday July 5 at 3pm – Bel Air Park : Story « Courant d?air » by Marion Lo Monaco, Laluberlu company (65)

> Saturday July 8 at 2 pm and 4 pm – Jardin Massey : Show » Diva commando « , by the Carambole company (34)

> Sunday July 9 at 3 pm – Kiosk Jardin Massey : Latin dances with Paseo Andalou (65) + at 4 pm : Music with the Musiciens du Soir (65)

> Wednesday July 12 from 2pm to 5pm – Parc des Bois Blancs : Discovery workshops – Culture, art and science, with Les petits débrouillards (65)

> Saturday July 15 at 4pm – Jardin Massey : Show » Bête Beurk « , by the company Monde à Part (32)

> Sunday July 16 at 3pm – Jardin Massey : Music with the band Jack le Bourgeois (65) + at 4pm : Traditional music with the Amicale des Celtes de Bigorre (65)

> Wednesday July 19 at 3pm – Bel Air Park : Storytelling » Bruissements d?Histoires » by Carine Vendôme, Karakoil production (65)

> Wednesday July 26 from 2pm to 5pm – Parc des Bois Blancs : Discovery workshops – Culture, art and science, with Les petits débrouillards (65)

> Saturday 29 July at 4 pm – Jardin Massey : Show » Promenons-nous chez vous » by the company Nanoua (64)

> Sunday July 30th at 3pm – Jardin Massey : Music with the Mandolinata (65) + at 4pm : Dans 6T (65) Dance

> Saturday August 5 at 4pm – Jardin Massey : » Pignon sur rue » by the company Les Egalithes (40)

PRACTICAL INFORMATION

In case of bad weather, the performances of Wednesdays and Saturdays will be maintained in the following places, cancelled for Sunday.

– Parc des Bois-Blancs, avenue Antoine de St Exupéry : Backup at the Maison de quartier de Laubadère, avenue Antoine de St Exupéry

– Parc Bel Air, avenue d’Altenkirchen : Backup at the Fould farm, rue Louis de Broglie

– Jardin Massey, entrances: rue André Fourcade, rue Achille Jubinal, rue Massey and rue Théophile Gautier

Remember to bring your plaids or folding chairs!

Cuentacuentos, teatro, música y danza en los parques y jardines de la ciudad son su cita estival Una gran oportunidad para que grandes y pequeños compartan grandes momentos con la familia y los amigos

> Sábado 1 de julio a las 16:00 h – Jardin Massey : Espectáculo « Comédie funeste » de la Cie des Loups (64)

> Domingo 2 de julio a las 15:00 h – Jardin Massey : Música con À cœur Joie Branche d’Or (65) + a las 16:00 h : Danzas y tradiciones de Bigourdan con Eths Esclops (65)

> Miércoles 5 de julio a las 15:00 h – Parc Bel Air : Cuento « Courant d’air » de Marion Lo Monaco, compañía Laluberlu (65)

> Sábado 8 de julio a las 14:00 y 16:00 h – Jardin Massey : Espectáculo » Diva commando « , por la compañía Carambole (34)

> Domingo 9 de julio a las 15:00 h – Kiosco Jardin Massey : Bailes latinos con Paseo Andalou (65) + a las 16:00 h : Música con los Musiciens du Soir (65)

> Miércoles 12 de julio de 14:00 a 17:00 h – Parc des Bois Blancs : Talleres de descubrimiento – Cultura, arte y ciencia, con Les petits débrouillards (65)

> Sábado 15 de julio a las 16:00 h – Jardin Massey : Espectáculo » Bête Beurk « , de la compañía Monde à Part (32)

> Domingo 16 de julio a las 15:00 h – Jardin Massey : Música con la orquesta Jack le Bourgeois (65) + a las 16:00 h : Música tradicional con la Amicale des Celtes de Bigorre (65)

> Miércoles 19 de julio a las 15:00 h – Parc Bel Air : Cuentacuentos » Bruissements d’Histoires » de Carine Vendôme, producción de Karakoil (65)

> Miércoles 26 de julio de 14:00 a 17:00 h – Parc des Bois Blancs : Talleres de descubrimiento – Cultura, arte y ciencia, con Les petits débrouillards (65)

> Sábado 29 de julio a las 16:00 h – Jardin Massey : Espectáculo » Promenons-nous chez vous » de la compañía Nanoua (64)

> Domingo 30 de julio a las 15:00 h – kiosco Jardin Massey : Música con la Mandolinata (65) + a las 16:00 h : Dans 6T (65) Baile

> Sábado 5 de agosto a las 16 h – Jardin Massey : » Pignon sur rue » por la compañía Les Egalithes (40)

INFORMACIÓN PRÁCTICA

En caso de mal tiempo, las representaciones de los miércoles y sábados se mantendrán en los siguientes lugares alternativos, anulándose las del domingo.

– Parc des Bois-Blancs, avenue Antoine de St Exupéry : Respaldo en la Maison de quartier de Laubadère, avenue Antoine de St Exupéry

– Parc Bel Air, avenue d’Altenkirchen : Apoyo en la granja Fould, rue Louis de Broglie

– Jardín Massey, entradas: rue André Fourcade, rue Achille Jubinal, rue Massey y rue Théophile Gautier

No olvide traer sus mantas o sillas plegables

Märchen, Theater, Musik und Tanz in den Parks und Gärten der Stadt sind Ihr Pflichttermin im Sommer! Eine gute Gelegenheit für Groß und Klein, gemeinsam mit der Familie oder Freunden schöne Momente zu erleben!

> Samstag, 1. Juli, 16 Uhr – Jardin Massey: Schauspiel « Comédie funeste » von der Cie des Loups (64)

> Sonntag, 2. Juli um 15 Uhr – Kiosk Jardin Massey: Musik mit À c?ur Joie Branche d’Or (65) + um 16 Uhr: Tänze und Traditionen aus Bigourdanes mit Eths Esclops (65)

> Mittwoch, 5. Juli, 15 Uhr – Parc Bel Air: Märchen « Courant d’air » von Marion Lo Monaco, Compagnie Laluberlu (65)

> Samstag, 8. Juli, 14 Uhr und 16 Uhr – Jardin Massey: Schauspiel « Diva commando », von der Kompanie Carambole (34)

> Sonntag, 9. Juli um 15 Uhr – Kiosk Jardin Massey: Lateinamerikanische Tänze mit Paseo Andalou (65) + um 16 Uhr: Musik mit Les Musiciens du Soir (65)

> Mittwoch, 12. Juli, 14.00-17.00 Uhr – Parc des Bois Blancs: Entdeckungsworkshops – Kultur, Kunst und Wissenschaft, mit Les petits débrouillards (65)

> Samstag, 15. Juli, 16 Uhr – Jardin Massey: Theaterstück « Bête Beurk », von der Kompanie Monde à Part (32)

> Sonntag, 16. Juli um 15 Uhr – Jardin Massey: Musik mit dem Orchester Jack le Bourgeois (65) + um 16 Uhr: Traditionelle Musik mit der Amicale des Celtes de Bigorre (65)

> Mittwoch, 19. Juli, 15 Uhr – Parc Bel Air: Märchen « Bruissements d’Histoires » von Carine Vendôme, Karakoil production (65)

> Mittwoch, 26. Juli, 14.00-17.00 Uhr – Parc des Bois Blancs: Entdeckungsworkshops – Kultur, Kunst und Wissenschaft, mit Les petits débrouillards (65)

> Samstag, 29. Juli, 16 Uhr – Jardin Massey: Schauspiel « Promenons-nous chez vous » (Spaziergang bei Ihnen) von der Compagnie Nanoua (64)

> Sonntag, 30. Juli um 15 Uhr – Kiosk Jardin Massey: Musik mit La Mandolinata (65) + um 16 Uhr: Dans 6T (65) Tanz

> Samstag, 5. August, 16 Uhr – Jardin Massey: « Pignon sur rue » von der Kompanie Les Egalithes (40)

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Bei schlechtem Wetter werden die Aufführungen am Mittwoch und Samstag an den folgenden Ausweichorten fortgesetzt, für den Sonntag abgesagt.

– Parc des Bois-Blancs, avenue Antoine de St Exupéry: Ausweichen in das Stadtteilhaus Laubadère, avenue Antoine de St Exupéry

– Parc Bel Air, avenue d’Altenkirchen: Ausweichmöglichkeit auf dem Bauernhof Fould, rue Louis de Broglie

– Jardin Massey, Eingänge: Rue André Fourcade, Rue Achille Jubinal, Rue Massey und Rue Théophile Gautier

Denken Sie daran, Ihre Plaids oder Klappsitze mitzubringen!

