Bureau des Idées pour le Futur 21 rue Georges Clémenceau, 14 juin 2023, Tarbes.

Le Pari est fermé pour travaux mais les spectacles continuent hors les murs…

Venez découvrir le « Bureau des Idées pour le Futur » : il sera installé de manière éphémère à plusieurs endroits du département – un bureau éphémère dans l’espace public pour récolter des paroles !

Ici tout est possible, venez partager vos réflexions, vos idées, vos initiatives, vos propositions, vos projets de loi. Imaginons ce qu’on veut pour le tournant écologique des Hautes-Pyrénées.

Par des petits jeux drôles et ludiques vous pourrez contribuer. Pas besoin d’avoir de connaissances particulières, tout le monde est bienvenu.

Autres dates du 8 au 17 juin et endroits éphémères dans le département :

– 8, 9, et 10 juin : Le Murmure du Monde – Jardin du Kairn, à Arras-en-Lavedan

– 12 et 13 juin La Maison du Savoir – Centre culturel à Saint-Laurent-de-Neste

– 16 et 17 juin Traverse – Médiathèque à Bagnères-de-Bigorre.

2023-06-14 à ; fin : 2023-06-15 . .

21 rue Georges Clémenceau TARBES

Tarbes 65420 Hautes-Pyrénées Occitanie



The Pari is closed for renovation but the shows continue outside the walls…

Come and discover the « Office of Ideas for the Future »: it will be installed in an ephemeral way in several places of the department – an ephemeral office in the public space to collect words!

Here everything is possible, come and share your thoughts, your ideas, your initiatives, your proposals, your bills. Let’s imagine what we want for the ecological turn of the Hautes-Pyrénées.

You will be able to contribute with funny and playful games. You don’t need to have any special knowledge, everyone is welcome.

Other dates from June 8 to 17 and ephemeral places in the department:

– june 8, 9, and 10: Le Murmure du Monde – Jardin du Kairn, in Arras-en-Lavedan

– june 12 and 13 La Maison du Savoir – Cultural center in Saint-Laurent-de-Neste

– june 16 and 17 Traverse – Media library in Bagnères-de-Bigorre

El Pari está cerrado por reformas, pero los espectáculos continúan extramuros…

Venga a descubrir el « Bureau des Idées pour le Futur »: se instalará en varios lugares del departamento: ¡una oficina efímera en el espacio público para recoger palabras!

Aquí todo es posible, venga a compartir sus pensamientos, sus ideas, sus iniciativas, sus propuestas, sus proyectos de ley. Imaginemos lo que queremos para el giro ecológico de los Altos Pirineos.

Podrás contribuir con juegos divertidos y lúdicos. No es necesario tener conocimientos especiales, todo el mundo es bienvenido.

Otras fechas del 8 al 17 de junio y lugares efímeros del departamento:

– 8, 9 y 10 de junio: Le Murmure du Monde – Jardin du Kairn, en Arras-en-Lavedan

– 12 y 13 de junio La Maison du Savoir – Centro cultural de Saint-Laurent-de-Neste

– 16 y 17 de junio Traverse – Mediateca de Bagnères-de-Bigorre

Le Pari ist wegen Renovierungsarbeiten geschlossen, aber die Aufführungen gehen außerhalb der Mauern weiter…

Entdecken Sie das « Bureau des Idées pour le Futur » (Ideenbüro für die Zukunft): Es wird an mehreren Orten im Departement vorübergehend eingerichtet – ein vergängliches Büro im öffentlichen Raum, um Worte zu sammeln!

Hier ist alles möglich, kommen Sie und teilen Sie Ihre Gedanken, Ideen, Initiativen, Vorschläge, Gesetzesentwürfe. Stellen wir uns vor, was wir uns für die ökologische Wende in den Hautes-Pyrénées wünschen.

Durch kleine, lustige und unterhaltsame Spiele können Sie Ihren Beitrag leisten. Sie brauchen keine besonderen Vorkenntnisse, jeder ist willkommen.

Weitere Termine vom 8. bis 17. Juni und vergängliche Orte im Departement :

– 8., 9. und 10. Juni: Le Murmure du Monde – Jardin du Kairn, in Arras-en-Lavedan

– 12. und 13. Juni La Maison du Savoir – Kulturzentrum in Saint-Laurent-de-Neste

– 16. und 17. Juni Traverse – Mediathek in Bagnères-de-Bigorre

Mise à jour le 2023-05-11 par OT de Tarbes|CDT65