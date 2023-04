Gala de danse Evi Danse Bd du Président Kennedy, 3 juin 2023, Tarbes.

Bienvenue à notre traditionnel spectacle de fin d’année !

Plus d’infos à venir.

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 . .

Bd du Président Kennedy TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Welcome to our traditional end of year show!

More info to come

Bienvenidos a nuestro tradicional espectáculo de fin de año

Más información

Willkommen zu unserer traditionellen Jahresabschlussshow!

Weitere Informationen folgen

Mise à jour le 2023-01-19 par OT de Tarbes|CDT65