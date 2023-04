Big Aqua Friday 1 Avenue d’Altenkirchen, 2 juin 2023, Tarbes.

La Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées (CATLP) a le plaisir de vous présenter une toute nouvelle animation : Le Big Aqua Friday !

Tous les premiers vendredis du mois entre 18h et 18h45, venez passer un bon moment en musique !

Ce cours d’aquagym géant s’adresse à tous les usagers qui ont l’habitude de nager dans le grand bassin car il se déroulera en eau profonde. Mais pas de panique, sachez que, si besoin, vos MNS vous prêteront du matériel de flottaison.

Pas besoin de s’inscrire, il suffit de venir !

L’animation est sans supplément, elle est comprise avec votre ticket d’entrée..

2023-06-02 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-02 18:45:00. EUR.

1 Avenue d’Altenkirchen TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



The Tarbes Lourdes Pyrenees Agglomeration Community (CATLP) is pleased to present you a brand new animation : The Big Aqua Friday !

Every first Friday of the month between 6:00 pm and 6:45 pm, come and have a good time with music!

This giant aquagym class is for all users who are used to swimming in the big pool because it will take place in deep water. But don’t panic, know that, if necessary, your NSM will lend you flotation equipment.

No need to register, just come!

The animation is included in your entry ticket and is free of charge.

La Comunidad de Aglomeración Tarbes Lourdes Pirineos (CATLP) se complace en presentar un nuevo evento: ¡el Big Aqua Friday!

Todos los primeros viernes de mes entre las 18:00 y las 18:45, ¡venga a pasar un buen rato con música!

Esta clase de aquagym gigante está dirigida a todos los usuarios acostumbrados a nadar en piscina grande, ya que se desarrollará en aguas profundas. Pero que no cunda el pánico, si es necesario, los socorristas le prestarán equipos de flotación.

No es necesario inscribirse, ¡sólo hay que venir!

Esta actividad está incluida en el billete de entrada y es gratuita.

Die Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées (CATLP) freut sich, Ihnen eine ganz neue Veranstaltung vorstellen zu können: den Big Aqua Friday!

Jeden ersten Freitag im Monat zwischen 18:00 und 18:45 Uhr können Sie hier eine gute Zeit mit Musik verbringen!

Dieser riesige Wassergymnastikkurs richtet sich an alle, die es gewohnt sind, im großen Becken zu schwimmen, da er im tiefen Wasser stattfindet. Keine Sorge, bei Bedarf leihen Ihnen Ihre Betreuer Schwimmhilfen aus.

Sie müssen sich nicht anmelden, sondern einfach nur kommen!

Die Animation kostet nichts extra, sondern ist in Ihrem Eintrittsticket enthalten.

Mise à jour le 2023-01-31 par OT de Tarbes|CDT65