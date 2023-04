Journée nationale de la Résistance 63 rue Georges Lassalle, 27 mai 2023, Tarbes.

À l’occasion des commémorations du 27 mai, le Musée de la Déportation et de la Résistance ouvre exceptionnellement ses portes..

2023-05-27 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-27 12:00:00. EUR.

63 rue Georges Lassalle TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



On the occasion of the commemorations of May 27, the Museum of Deportation and Resistance opens its doors exceptionally.

Con motivo de las conmemoraciones del 27 de mayo, el Museo de la Deportación y la Resistencia abre sus puertas excepcionalmente.

Anlässlich der Gedenkfeiern am 27. Mai öffnet das Musée de la Déportation et de la Résistance ausnahmsweise seine Türen.

