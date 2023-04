Jean-Luc FABRE 4tet en concert Quai de l’Adour Tarbes Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Jean-Luc FABRE 4tet en concert Quai de l’Adour, 26 mai 2023, Tarbes. Jazz MDA présente le Jean-Luc FABRE 4tet pour un concert exceptionnel….

2023-05-26 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-26 . EUR.

Quai de l’Adour TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Jazz MDA presents the Jean-Luc FABRE 4tet for an exceptional concert… Jazz MDA presenta al Jean-Luc FABRE 4tet en un concierto excepcional… Jazz MDA präsentiert das Jean-Luc FABRE 4tet für ein außergewöhnliches Konzert… Mise à jour le 2023-01-20 par OT de Tarbes|CDT65

