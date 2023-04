Festival Pic d’Or – Edition 2023 annulée 44 rue Larrey, 26 mai 2023, Tarbes.

« Nous sommes désolés de devoir annoncer l’annulation de notre édition 2023 pour des raisons strictement personnelles…

(…)

Nous sommes sincèrement déçus de ne pouvoir partager ces moments que nous préparions depuis plusieurs mois, mais nous sommes convaincus que nous nous retrouverons pour une prochaine édition encore meilleure ! »

L’équipe du Pic d’Or

Concours d’auteurs, compositeurs, interprètes

Festival de la Nouvelle Chanson française

Le « Pic d’Or » a une histoire. Depuis de longues années, il tente de mettre en lumière les nouveaux talents de la chanson française… Créé en 1985, ce concours s’appelait alors le « Festival de la Chanson Francophone ». Il est devenu le « Pic d’Or » en 1997. Depuis, grâce à l’appui de partenaires institutionnels, médiatiques et privés, il aide et soutient les auteurs, compositeurs, interprètes de textes en français et de tous styles musicaux. Les candidats se produisent sur une scène connue, dans des conditions techniques optimales, devant un jury de professionnels et un public averti. Soutenu par la SACEM, le Pic d’Or est d’ailleurs devenu au fil des années la vitrine incontournable des talents prometteurs… Ce tremplin se professionnalise chaque année un peu plus, et les artistes qui sont primés s’engagent souvent dans des carrières prometteuses.

Et si nous n’étions qu’au début de l’histoire ?

Corinne Labat

Présidente du Pic d’Or

AU PROGRAMME

VENDREDI 20 MAI

Auditions de 10h à 12h et de 14h à 16h30

Demi-finale : 20h30

SAMEDI 21 MAI

Finale : 20h30 (en présence du parrain Christophe Miossec)

Jury 2022 :

Président : Arnold Turboust (auteur, compositeur, interprète)

Thierry Cadet : Prix Georges Moustaki,

Pascal Chauvet : Le Bijou

Patrice Demailly : Libération / RFI

Thierry Dupin : programmateur musical France Inter

Jean Fauque : parolier

Dany Lapointe : Directrice du Printival Boby Lapointe, manageuse

Charlotte Picas : Directrice artistique indépendante

Maÿlis Pioux : Management & conseil / Missouris Productions

Mélissa Phulpin : éditrice / Tomboy Lab

Benjamin Valentin : Directeur de la publication FrancoFans.

2023-05-26 à ; fin : 2023-05-27 . EUR.

44 rue Larrey TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



« We are sorry to announce the cancellation of our 2023 edition for strictly personal reasons…

(…)

We are sincerely disappointed not to be able to share these moments that we have been preparing for several months, but we are convinced that we will meet again for an even better next edition! »

The Pic d’Or team

Competition of authors, composers, interpreters

Festival of the New French Song

The « Pic d’Or » has a history. For many years, it has been trying to highlight the new talents of the French song? Created in 1985, this contest was then called the « Festival de la Chanson Francophone ». It became the « Pic d’Or » in 1997. Since then, thanks to the support of institutional, media and private partners, it helps and supports authors, composers, performers of French lyrics and of all musical styles. The candidates perform on a well-known stage, in optimal technical conditions, in front of a jury of professionals and an informed public. Supported by the SACEM, the Pic d’Or has become, over the years, an essential showcase for promising talent? This springboard is becoming more and more professional each year, and the artists who win prizes often go on to promising careers.

And if we were only at the beginning of the story?

Corinne Labat

President of the Pic d’Or

ON THE PROGRAM

FRIDAY MAY 20TH

Auditions from 10am to 12pm and from 2pm to 4:30pm

Semi-final: 8:30 pm

SATURDAY MAY 21

Final : 8:30 pm (in presence of the sponsor Christophe Miossec)

Jury 2022 :

President: Arnold Turboust (author, composer, performer)

Thierry Cadet: Georges Moustaki Prize,

Pascal Chauvet: Le Bijou

Patrice Demailly: Libération / RFI

Thierry Dupin : music programmer France Inter

Jean Fauque : lyricist

Dany Lapointe : Director of the Printival Boby Lapointe, manager

Charlotte Picas : Independent artistic director

Maÿlis Pioux : Management & consulting / Missouris Productions

Mélissa Phulpin : Editor / Tomboy Lab

Benjamin Valentin : Director of the publication FrancoFans

« Lamentamos anunciar la cancelación de nuestra edición de 2023 por motivos estrictamente personales…

(…)

Estamos sinceramente decepcionados por no poder compartir estos momentos que hemos estado preparando durante varios meses, ¡pero estamos convencidos de que volveremos a reunirnos para una edición aún mejor! »

El equipo Pic d’Or

Concurso para autores, compositores e intérpretes

Nuevo Festival de la Canción Francesa

El « Pic d’Or » tiene historia. Desde hace muchos años, trata de sacar a la luz a los nuevos talentos de la canción francesa? Creado en 1985, este concurso se llamaba entonces « Festival de la Chanson Francophone ». Se convirtió en el « Pic d’Or » en 1997. Desde entonces, gracias al apoyo de socios institucionales, mediáticos y privados, ha ayudado y apoyado a autores, compositores e intérpretes de letras francesas de todos los estilos musicales. Los candidatos actúan en un escenario conocido, en condiciones técnicas óptimas, ante un jurado de profesionales y un público informado. Apoyado por la SACEM, el Pic d’Or se ha convertido a lo largo de los años en el escaparate ineludible de los talentos prometedores? Este trampolín se profesionaliza cada año más, y los artistas premiados emprenden a menudo carreras prometedoras.

¿Y si sólo estuviéramos al principio de la historia?

Corinne Labat

Presidenta del Pic d’Or

SOBRE EL PROGRAMA

VIERNES 20 DE MAYO

Audiciones de 10h a 12h y de 14h a 16h30

Semifinal: 20.30 h

SÁBADO 21 DE MAYO

Final: 20.30 h (en presencia del padrino Christophe Miossec)

Jurado 2022 :

Presidente: Arnold Turboust (autor, compositor, intérprete)

Thierry Cadet: Premio Georges Moustaki,

Pascal Chauvet: Le Bijou

Patrice Demailly: Libération / RFI

Thierry Dupin: programador musical France Inter

Jean Fauque: letrista

Dany Lapointe : Director del Printival Boby Lapointe, gerente

Charlotte Picas : Directora artística independiente

Maÿlis Pioux : Gestión y asesoramiento / Missouris Productions

Mélissa Phulpin : Redactora / Tomboy Lab

Benjamin Valentin : Director de la publicación FrancoFans

« Es tut uns leid, dass wir die Absage unserer Ausgabe 2023 aus rein persönlichen Gründen bekannt geben müssen…

(…)

Wir sind aufrichtig enttäuscht, dass wir diese Momente, auf die wir uns seit mehreren Monaten vorbereitet haben, nicht teilen können, aber wir sind überzeugt, dass wir uns für eine nächste, noch bessere Ausgabe wiedersehen werden! »

Das Team des Pic d’Or

Wettbewerbe für Autoren, Komponisten und Interpreten

Festival de la Nouvelle Chanson française

Der « Pic d’Or » hat eine Geschichte. Seit vielen Jahren versucht er, die neuen Talente des französischen Chansons ins Rampenlicht zu stellen Der Wettbewerb wurde 1985 unter dem Namen « Festival de la Chanson Francophone » ins Leben gerufen. Im Jahr 1997 wurde er zum « Pic d’Or ». Dank der Unterstützung von institutionellen, medialen und privaten Partnern hilft und fördert der Wettbewerb seitdem Autoren, Komponisten und Interpreten französischsprachiger Texte aller Musikrichtungen. Die Kandidaten treten auf einer bekannten Bühne unter optimalen technischen Bedingungen vor einer Fachjury und einem sachkundigen Publikum auf. Der Pic d’Or wird von der SACEM unterstützt und ist im Laufe der Jahre zu einem unumgänglichen Schaufenster für vielversprechende Talente geworden Dieses Sprungbrett wird von Jahr zu Jahr professioneller, und die ausgezeichneten Künstler starten oft eine vielversprechende Karriere.

Was wäre, wenn wir erst am Anfang der Geschichte stünden?

Corinne Labat

Präsidentin von Pic d’Or

AU PROGRAMM

FREITAG, 20. MAI

Vorsprechen: 10.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.30 Uhr

Halbfinale: 20.30 Uhr

SAMSTAG, 21. MAI

Finale: 20.30 Uhr (in Anwesenheit des Schirmherrn Christophe Miossec)

Jury 2022 :

Vorsitzender : Arnold Turboust (Autor, Komponist, Interpret)

Thierry Cadet: Georges-Moustaki-Preis,

Pascal Chauvet: Le Bijou

Patrice Demailly: Libération / RFI

Thierry Dupin: Musikprogrammierer France Inter

Jean Fauque: Texter

Dany Lapointe: Direktorin des Printival Boby Lapointe, Managerin

Charlotte Picas: Freie künstlerische Leiterin

Maÿlis Pioux: Management & Beratung / Missouris Productions

Mélissa Phulpin: Herausgeberin / Tomboy Lab

Benjamin Valentin: Verlagsleiter FrancoFans

Mise à jour le 2023-04-18 par OT de Tarbes|CDT65