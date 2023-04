Échange sportif franco-allemand autour de l’escalade 15 avenue des Forges, 24 mai 2023, Tarbes.

Projet autour de la pratique de l’escalade, consistant à organiser un échange sportif, culturel, éducatif et sociétal pour des élèves français et allemands.

Un mur de difficulté de 19m, un bloc et un mur de vitesse vous attendent pour pratiquer l’escalade quel que soit votre niveau !.

2023-05-24 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-24 20:00:00. EUR.

15 avenue des Forges TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Project around the practice of climbing, consisting in organizing a sports, cultural, educational and societal exchange for French and German students.

A wall of difficulty of 19m, a boulder and a speed wall are waiting for you to practice climbing whatever your level is!

Proyecto basado en la práctica de la escalada, consistente en organizar un intercambio deportivo, cultural, educativo y social para alumnos franceses y alemanes.

¡Un muro de 19 m de dificultad, un boulder y un muro de velocidad te esperan para practicar la escalada sea cual sea tu nivel!

Projekt rund um das Klettern, das darin besteht, einen sportlichen, kulturellen, erzieherischen und gesellschaftlichen Austausch für deutsche und französische Schüler zu organisieren.

Eine 19 m hohe Schwierigkeitswand, ein Boulder und eine Speedwand warten auf Sie, damit Sie unabhängig von Ihrem Niveau klettern können!

Mise à jour le 2023-04-20 par OT de Tarbes|CDT65