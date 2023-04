Concert de l’ensemble lyrique Pianisténor Place Sainte-Thérèse, 21 mai 2023, Tarbes.

Pianisténor est un ensemble lyrique des Hautes-Pyrénées composé de la pianiste Alina Barrouillet et du ténor Franck Grimaud.

Depuis 4 ans, plusieurs spectacles ont déjà fait découvrir au grand public du Sud-Ouest, des airs d’opéra, musique classique et opérette (en hommage à Luis Mariano).

Depuis 1 ans, les 2 artistes vous proposent Bel Canto et chansons françaises.

PROGRAMME DU CONCERT

1ère partie

Piano : Prélude en Do Majeur de JS Bach

Chant : E. Lucevan le Stelle de G. Puccini

Piano : Liebestraume de F. Liszt

Chant : Una Furtiva Lagrima de G. Donisetti

Piano : Bolero de M. Ravel

Chant : L’Amour est un bouquet de violettes de L. Mariano

2ème partie

Chant : Nessum Dorma de G. Puccini

Piano : Tico Tico de Z. Abreu

Chant : Granada de L. Mariano

Piano : The Entertainer de S. Joplin

Chant : Chansons et scène de Offenbach

Piano : Czardas de V. Monti

Nous vous attendons nombreux et vous souhaitons une belle parenthèse musicale !.

2023-05-21 à 15:00:00 ; fin : 2023-05-21 . EUR.

Place Sainte-Thérèse TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Pianisténor is a lyrical ensemble from the Hautes-Pyrénées composed of the pianist Alina Barrouillet and the tenor Franck Grimaud.

For the past 4 years, several shows have already brought opera, classical music and operetta (in homage to Luis Mariano) to the public of the South-West.

For 1 year, the 2 artists propose you Bel Canto and French songs.

CONCERT PROGRAM

1st part

Piano : Prelude in C Major by JS Bach

Song: E. Lucevan le Stelle by G. Puccini

Piano: Liebestraume by F. Liszt

Singing : Una Furtiva Lagrima by G. Donisetti

Piano: Bolero by M. Ravel

Song : Love is a bunch of violets by L. Mariano

2nd part

Song : Nessum Dorma by G. Puccini

Piano : Tico Tico by Z. Abreu

Song : Granada by L. Mariano

Piano : The Entertainer by S. Joplin

Songs : Songs and scene of Offenbach

Piano: Czardas by V. Monti

We are waiting for you and wish you a nice musical break!

Pianisténor es un conjunto lírico de los Altos Pirineos compuesto por la pianista Alina Barrouillet y el tenor Franck Grimaud.

Desde hace 4 años, varios espectáculos han acercado la ópera, la música clásica y la opereta (en homenaje a Luis Mariano) al gran público del Suroeste.

Desde hace 1 año, los 2 artistas ofrecen Bel Canto y canción francesa.

PROGRAMA DE CONCIERTOS

1ª parte

Piano : Preludio en Do Mayor de JS Bach

Canción: E. Lucevan le Stelle de G. Puccini

Piano: Liebestraume de F. Liszt

Canto : Una Furtiva Lagrima de G. Donisetti

Piano: Bolero de M. Ravel

Canto : L’Amour est un bouquet de violettes de L. Mariano

2ª parte

Canto : Nessum Dorma de G. Puccini

Piano: Tico Tico de Z. Abreu

Canto: Granada de L. Mariano

Piano: The Entertainer de S. Joplin

Canciones : Canciones y escenas de Offenbach

Piano: Czardas de V. Monti

¡Les esperamos y les deseamos un buen descanso musical!

Pianisténor ist ein lyrisches Ensemble aus den Hautes-Pyrénées, das aus der Pianistin Alina Barrouillet und dem Tenor Franck Grimaud besteht.

In den letzten 4 Jahren haben sie dem großen Publikum im Südwesten Frankreichs Opern, klassische Musik und Operetten (als Hommage an Luis Mariano) näher gebracht.

Seit einem Jahr bieten Ihnen die beiden Künstler Bel Canto und französische Chansons an.

KONZERTPROGRAMM

1. Teil

Klavier: Präludium in C-Dur von JS Bach

Gesang: E. Lucevan le Stelle von G. Puccini

Klavier: Liebestraume von F. Liszt

Gesang: Una Furtiva Lagrima von G. Donisetti

Klavier: Bolero von M. Ravel

Gesang: L’Amour est un bouquet de violettes (Die Liebe ist ein Veilchenstrauß) von L. Mariano

2. Teil

Gesang: Nessum Dorma von G. Puccini

Klavier: Tico Tico von Z. Abreu

Gesang: Granada von L. Mariano

Klavier: The Entertainer von S. Joplin

Gesang: Chansons und Szene von Offenbach

Klavier: Czardas von V. Monti

Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen und wünschen Ihnen eine schöne musikalische Auszeit!

