Portes ouvertes du Haras Rue du Régiment de Bigorre, 20 mai 2023, .

Profitez des portes ouvertes pour venir (re)découvrir ce site historique prestigieux !

De superbes bâtiments napoléoniens harmonieusement regroupés en un bel ensemble architectural, dans un parc de neuf hectares où s’élèvent de splendides arbres bicentenaires, tel est le Haras de Tarbes, un écrin de verdure au coeur de la ville !

> Entrée rue du Régiment de Bigorre

> Visite libre / pas de visites guidées ni d’animations.

2023-05-20 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-21 19:00:00. EUR.

Rue du Régiment de Bigorre TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Take advantage of the open house to (re)discover this prestigious historical site!

Superb Napoleonic buildings harmoniously grouped together in a beautiful architectural ensemble, in a nine-hectare park where splendid two-hundred-year-old trees stand, such is the Haras de Tarbes, a green setting in the heart of the city!

> Entrance on rue du Régiment de Bigorre

> Free visit / no guided tours or animations

Aproveche la jornada de puertas abiertas para (re)descubrir este prestigioso lugar histórico

Magníficos edificios napoleónicos agrupados armoniosamente en un bello conjunto arquitectónico, en un parque de nueve hectáreas donde se alzan espléndidos árboles bicentenarios, ¡así es el Haras de Tarbes, un marco verde en el corazón de la ciudad!

> Entrada por la rue du Régiment de Bigorre

> Visita libre / sin visitas guiadas ni eventos

Nutzen Sie den Tag der offenen Tür, um diese prestigeträchtige historische Stätte (wieder) zu entdecken!

Wunderschöne napoleonische Gebäude, die harmonisch zu einem schönen architektonischen Ensemble zusammengefasst sind, in einem neun Hektar großen Park mit herrlichen zweihundertjährigen Bäumen – das ist das Haras de Tarbes, ein grünes Schmuckkästchen im Herzen der Stadt!

> Eingang in der Rue du Régiment de Bigorre

> Freie Besichtigung / keine Führungen oder Animationen

Mise à jour le 2023-04-27 par OT de Tarbes|CDT65