Spectacle « Gil et Ben (ré)unis » 44 rue Larrey, 13 mai 2023, Tarbes.

Spectacle présenté par Agil Productions

Gil va dire « oui » pour vivre la plus belle journée de sa vie : Le MARIAGE ! Et pour l’accompagner afin de préparer ce jour « J », il fait appel à Ben, son ami d’enfance. « Le sort fait les parents, le choix fait les amis » Mais Ben, est-ce le bon choix ? Un show d’humour hybride : Gil et Ben, c’est un savant mélange entre une véritable pièce de théâtre et des sketchs fous. Dans un rythme endiablé, ponctué de rebondissements, vous vivrez avec eux les péripéties qui feront de cette journée une réussite ! Ou pas… « Quand AMOUR et HUMOUR ne font plus qu’un » GIL et BEN sont RéUnis pour le meilleur et pour le RIRE.

Distribution

Mise en scène : Cartman

Avec : Benoit Joubert et Gil Alma.

2023-05-13 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-13 . EUR.

44 rue Larrey TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Show presented by Agil Productions

Gil is about to say « I do » to live the most beautiful day of his life: the WEDDING! And to help him prepare for this « D » day, he calls on Ben, his childhood friend. « Fate makes parents, choice makes friends » But is Ben the right choice? A hybrid comedy show: Gil and Ben is a clever mix between a real play and crazy sketches. In a frenzied rhythm, punctuated with twists and turns, you will live with them the adventures that will make this day a success! Or not? « When LOVE and HUMOR become one » GIL and BEN are reunited for the best and for the laughter.

Cast

Director : Cartman

With : Benoit Joubert and Gil Alma

Espectáculo presentado por Agil Productions

Gil está a punto de dar el « sí, quiero » para vivir el día más bonito de su vida: ¡LA BODA! Y para ayudarle a prepararse para este día « D », recurre a Ben, su amigo de la infancia. « El destino hace a los padres, la elección hace a los amigos » ¿Pero es Ben la elección correcta? Un espectáculo cómico híbrido: Gil y Ben es una inteligente mezcla entre una obra de teatro real y sketches disparatados. A un ritmo frenético, salpicado de giros y sorpresas, vivirá con ellos las aventuras que harán de este día un éxito ¿O no? « Cuando el AMOR y el HUMOR se hacen uno » GIL y BEN se reencuentran para lo mejor y para la risa.

Fundición

Director: Cartman

Con : Benoit Joubert y Gil Alma

Aufführung präsentiert von Agil Productions

Gil wird « Ja » sagen, um den schönsten Tag seines Lebens zu erleben: die HOCHZEIT! Und um ihn bei den Vorbereitungen für diesen Tag zu begleiten, wendet er sich an Ben, seinen Freund aus Kindertagen. « Das Schicksal macht die Eltern, die Wahl macht die Freunde », aber ist Ben die richtige Wahl? Eine hybride Comedy-Show: Gil und Ben ist eine gelungene Mischung aus einem echten Theaterstück und verrückten Sketchen. In einem wilden Rhythmus und mit vielen Wendungen erleben Sie mit den beiden die Abenteuer, die diesen Tag zu einem Erfolg machen werden! Oder doch nicht? « Wenn LIEBE und HUMOR eins werden » GIL und BEN sind für das Beste und für das Lachen vereint.

Besetzung

Regie: Cartman

Mit : Benoit Joubert und Gil Alma

Mise à jour le 2023-01-20 par OT de Tarbes|CDT65