Nuit européenne des musées Rue Achile Jubinal, 13 mai 2023, Tarbes.

MUSÉE MASSEY

> Samedi 13 mai à partir de 20h30

Démonstration d’escrime artistique de la rapière au sabre laser avec une initiation du public (enfants et adultes)

Réalisée par Joël St- Mézard membre de l’Amicale Tarbaise d’Escrime.

L’Escrime fait partie intégrante de notre Patrimoine et de notre Histoire, que ce soit comme moyen de se défendre ou en tant que discipline faisant partie de la bienséance et du savoir vivre au même titre que la danse, la musique, ou l’équitation.

L’Escrime Artistique fait revivre la pratique de cette Escrime à travers toutes les époques, de l’antiquité au début du XXème siècle, en passant par le Grand Siècle et le Siècle des Lumières.

Ce n’est ni plus ni moins que l’escrime de cape et d’épée utilisée dans les films, les pièces de théâtre et les romans du même nom.

Les armes multiples et variées s’utilisent en fonction du siècle considéré : épée à deux mains, hache, fléau d’armes, dague, rapière, bâtons, canne, épée, fleuret, sabre…

L’Escrime Artistique est un mélange d’activité sportive et de discipline artistique, où la dépense physique, très importante, côtoie allègrement le côté comédien, le tout incluant un aspect historique très prononcé. Ivanhoé, les Chevaliers de la Table Ronde, d’Artagnan, Lagardère, Fanfan la Tulipe….faisant partie de notre patrimoine culturel et historique !

MUSÉE DE LA DÉPORTATION ET DE LA RÉSISTANCE

> Samedi 13 mai à 20H ou 21H30

VISITES CHANTÉES

En compagnie d’une chorale locale, la découverte des collections du Musée de la Déportation et de la Résistance se fait en musique !

Le temps d’une nuit, déambulez dans les salles du musée en profitant des plus beaux chants de lutte des années 1930 et 1940.

(Inscriptions conseillées)

> Samedi 13 mai à 19H ou 22H

VISITES « UNE NUIT QUI DURA SIX ANS »

Dans sa symbolique étendue, la nuit laisse souvent place à nos peurs ancestrales, elle est synonyme de danger, d’un temps d’idées noires. En évoquant la place qu’occupe la vie nocturne dans la Seconde Guerre mondiale, il est évident de penser à l’obscurantisme des régimes totalitaires, aux années sombres de Vichy, aux plus basses exactions ou bien encore aux milliers de pauvres gens partant dans la nuit et le brouillard vers une destination inconnue.

Pour autant, la nuit renvoie aussi à aux mystères, aux questionnements, aux rêves… et c’est pendant cette nuit positive que les activités clandestines s’éveillent. Dès l’heure bleue, résistantes et résistants se réunissent, écrivent, agissent et s’affairent à la construction d’un avenir meilleur…

Cette ambivalence des nuits des années 40 fera ainsi l’objet d’une visite thématique de l’exposition permanente du musée de la Déportation et de la Résistance. Une occasion pour réunir plusieurs épisodes marquants de l’Histoire internationale et locale autour des crimes nocturnes du IIIe Reich, des parcours de femmes et hommes de l’ombre, des opérations militaires à la tombée du jour, etc.

(Inscriptions conseillées).

Rue Achile Jubinal TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



MASSEY MUSEUM

> Saturday, May 13 from 8:30 pm

Demonstration of artistic fencing from rapier to laser saber with an initiation of the public (children and adults)

Directed by Joël St-Mezard, member of the Amicale Tarbaise d’Escrime.

Fencing is an integral part of our heritage and our history, whether as a means of defense or as a discipline that is part of the decorum and the savoir vivre in the same way as dance, music, or horseback riding.

L’Escrime Artistique brings back to life the practice of fencing through all the eras, from antiquity to the beginning of the 20th century, through the Grand Siècle and the Age of Enlightenment.

It is neither more nor less than the cloak and dagger fencing used in films, plays and novels of the same name.

The multiple and varied weapons are used according to the century considered: two-handed sword, axe, flail of weapons, dagger, rapier, sticks, cane, sword, foil, saber?

Artistic fencing is a mixture of sports activity and artistic discipline, where the physical effort, very important, happily rubs shoulders with the acting side, all including a very pronounced historical aspect. Ivanhoe, the Knights of the Round Table, D’Artagnan, Lagardère, Fanfan la Tulipe? are all part of our cultural and historical heritage!

MUSEUM OF DEPORTATION AND RESISTANCE

> Saturday May 13 at 8:00 pm or 9:30 pm

SUNG VISITS

In the company of a local choir, discover the collections of the Museum of the Deportation and the Resistance with music!

For one night, stroll through the museum’s rooms while listening to the most beautiful struggle songs of the 1930s and 1940s.

(Registration recommended)

> Saturday, May 13 at 7 or 10 pm

A NIGHT THAT LASTED SIX YEARS » TOURS

In its extensive symbolism, the night often gives way to our ancestral fears, it is synonymous with danger, a time of dark thoughts. When we think of the role of nightlife in the Second World War, we are reminded of the obscurantism of totalitarian regimes, the dark years of the Vichy regime, the lowest forms of violence, and the thousands of poor people who left in the night and in the fog for an unknown destination.

However, the night also refers to mysteries, questions, dreams? and it is during this positive night that clandestine activities awaken. From the blue hour, resistance fighters meet, write, act and work to build a better future?

This ambivalence of the nights of the 1940s will be the subject of a thematic visit of the permanent exhibition of the Museum of Deportation and Resistance. An opportunity to bring together several important episodes of international and local history around the night crimes of the Third Reich, the paths of men and women in the shadows, military operations at dusk, etc.

(Registration recommended)

MUSEO MASSEY

> Sábado 13 de mayo a partir de las 20.30 h

Demostración de esgrima artística del estoque al sable láser con iniciación del público (niños y adultos)

A cargo de Joël St-Mézard, miembro de la Amicale Tarbaise d’Escrime.

La esgrima es parte integrante de nuestro patrimonio y de nuestra historia, ya sea como medio de defensa o como disciplina que forma parte del decoro y del saber vivir del mismo modo que la danza, la música o la equitación.

L’Escrime Artistique revive la práctica de la esgrima a través de todas las épocas, desde la Antigüedad hasta principios del siglo XX, pasando por el Grand Siècle y el Siglo de las Luces.

Se trata nada menos que de la esgrima de capa y espada utilizada en las películas, obras de teatro y novelas del mismo nombre.

Las armas, numerosas y variadas, se utilizan en función del siglo de que se trate: espada a dos manos, hacha, mayal, daga, estoque, bastón, espada, florete, sable..

La esgrima artística es una mezcla de deporte y disciplina artística, donde el esfuerzo físico es muy importante, y donde la vertiente interpretativa es muy importante, todo ello con un aspecto histórico muy marcado. Ivanhoe, los Caballeros de la Mesa Redonda, D’Artagnan, Lagardère, Fanfan la Tulipe… forman parte de nuestro patrimonio cultural e histórico

MUSEO DE LA DEPORTACIÓN Y LA RESISTENCIA

> Sábado 13 de mayo a las 20:00 o 21:30 horas

VISITAS SUNG

En compañía de un coro local, descubra con música las colecciones del Museo de la Deportación y la Resistencia

Durante una noche, recorra las salas del museo y disfrute de las más bellas canciones de lucha de los años 30 y 40.

(Inscripción recomendada)

> Sábado 13 de mayo a las 19.00 o 22.00 horas

VISITAS « UNA NOCHE QUE DURÓ SEIS AÑOS

En su extenso simbolismo, la noche suele dar paso a nuestros miedos ancestrales, es sinónimo de peligro, un momento de pensamientos oscuros. Cuando pensamos en el papel de la vida nocturna en la Segunda Guerra Mundial, es obvio que pensemos en el oscurantismo de los regímenes totalitarios, en los años oscuros de Vichy, en las formas más bajas de violencia, o en los miles de pobres que partían en la noche y la niebla hacia un destino desconocido.

Sin embargo, la noche también remite a misterios, preguntas, sueños… y es durante esta noche positiva cuando despiertan las actividades clandestinas. Desde la hora azul, los resistentes se reúnen, escriben, actúan y trabajan para construir un futuro mejor?

Esta ambivalencia de las noches de los años 40 será el tema de una visita temática a la exposición permanente del Museo de la Deportación y la Resistencia. Se trata de una oportunidad para reunir varios episodios significativos de la historia internacional y local en torno a los crímenes nocturnos del Tercer Reich, las carreras de hombres y mujeres en la sombra, las operaciones militares al anochecer, etc.

(Inscripción recomendada)

MASSEY-MUSEUM

> Samstag, 13. Mai ab 20:30 Uhr

Vorführung des künstlerischen Fechtens vom Rapier bis zum Laserschwert mit einer Einführung des Publikums (Kinder und Erwachsene)

Durchgeführt von Joël St- Mézard, Mitglied der Amicale Tarbaise d’Escrime.

Das Fechten ist Teil unseres Kulturerbes und unserer Geschichte, sei es als Mittel zur Selbstverteidigung oder als Disziplin, die ebenso wie Tanz, Musik oder Reiten zum Anstand und Savoir vivre gehört.

Escrime Artistique lässt die Praxis des Fechtens in allen Epochen wieder aufleben, von der Antike über das Grand Siècle und die Aufklärung bis zum Beginn des 20.

Es ist nichts anderes als das Mantel- und Degenfechten, das in den gleichnamigen Filmen, Theaterstücken und Romanen verwendet wird.

Je nach Jahrhundert werden verschiedene Waffen verwendet: Zweihandschwert, Axt, Dreschflegel, Dolch, Rapier, Stöcke, Spazierstock, Degen, Florett, Säbel?

Das Kunstfechten ist eine Mischung aus sportlicher Aktivität und künstlerischer Disziplin, bei der die körperliche Anstrengung sehr wichtig ist, aber auch die schauspielerische Seite nicht zu kurz kommt, und das alles mit einem ausgeprägten historischen Aspekt. Ivanhoe, die Ritter der Tafelrunde, D’Artagnan, Lagardère, Fanfan la Tulipe usw. sind Teil unseres kulturellen und historischen Erbes!

MUSEUM DER DEPORTATION UND DES WIDERSTANDS

> Samstag, 13. Mai um 20 Uhr oder 21.30 Uhr

GESUNGENE FÜHRUNGEN

In Begleitung eines lokalen Chors können Sie die Sammlungen des Museums der Deportation und des Widerstands mit Musik entdecken!

Schlendern Sie eine Nacht lang durch die Säle des Museums und genießen Sie dabei die schönsten Kampflieder der 1930er und 1940er Jahre.

(Anmeldungen werden empfohlen)

> Samstag, 13. Mai um 19 Uhr oder 22 Uhr

FÜHRUNGEN « EINE NACHT, DIE SECHS JAHRE DAUERTE »

In ihrer erweiterten Symbolik lässt die Nacht oft Raum für unsere uralten Ängste, sie ist gleichbedeutend mit Gefahr und einer Zeit der dunklen Gedanken. Wenn wir über die Rolle des Nachtlebens im Zweiten Weltkrieg sprechen, denken wir natürlich an die Dunkelheit totalitärer Regime, die dunklen Jahre von Vichy, an die niedrigsten Formen von Gewalt und an Tausende von armen Menschen, die sich in Nacht und Nebel auf den Weg zu einem unbekannten Ziel machten.

Doch die Nacht steht auch für Geheimnisse, Fragen und Träume… und in dieser positiven Nacht erwachen die Aktivitäten im Untergrund. In der blauen Stunde treffen sich Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfer, schreiben, handeln und bauen an einer besseren Zukunft

Diese Ambivalenz der Nächte der 40er Jahre ist Gegenstand einer thematischen Führung durch die Dauerausstellung des Musée de la Déportation et de la Résistance (Museum der Deportation und des Widerstands). Eine Gelegenheit, mehrere wichtige Episoden der internationalen und lokalen Geschichte zusammenzubringen, die sich um die nächtlichen Verbrechen des Dritten Reiches, die Wege der Frauen und Männer im Schatten, die militärischen Operationen bei Tagesanbruch usw. drehen.

(Anmeldungen werden empfohlen)

