27ème Tournoi de volley-ball TARBES, 13 mai 2023, Tarbes.

Le Comité Départemental de volley-ball des Hautes-Pyrénées, avec le concours de la Ligue Midi-Pyrénées de volley-ball, organise ce tournoi réservé aux jeunes de moins de 13 ans.

Ouvert aux licenciés ou non (F.F.V.B / U.N.S.S etc…)

Âge : 1999 et au-delà

Équipes féminines, masculines, mixtes

Nombreux lots à tous les participants – coupes, boissons

INSCRIPTIONS à partir de 9h

DÉBUT DU TOURNOI à 10h.

TARBES Zone Bastillac

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



The Departmental Volleyball Committee of the Hautes-Pyrénées, with the help of the Midi-Pyrénées Volleyball League, is organizing this tournament for young people under 13 years old.

It is open to both licensed and unlicensed players (F.F.V.B / U.N.S.S etc…)

Age : 1999 and over

Female, male and mixed teams

Many prizes for all participants – cups, drinks

REGISTRATION from 9am

START OF THE TOURNAMENT at 10am

El Comité Departamental de Voleibol de los Altos Pirineos, con la ayuda de la Liga Midi-Pyrénées de Voleibol, organiza este torneo para jóvenes menores de 13 años.

Abierto a los miembros o no (F.F.V.B / U.N.S.S etc…)

Edad: a partir de 1999

Equipos femeninos, masculinos y mixtos

Muchos premios para todos los participantes – copas, bebidas

INSCRIPCIÓN a partir de las 9h

INICIO DEL TORNEO a las 10h

Das Comité Départemental de volleyball des Hautes-Pyrénées organisiert mit Unterstützung der Ligue Midi-Pyrénées de volleyball dieses Turnier, das für Jugendliche unter 13 Jahren reserviert ist.

Offen für Lizenzierte und Nicht-Lizenzierte (F.F.V.B / U.N.S.S etc.)

Alter: 1999 und darüber hinaus

Frauen-, Männer- und gemischte Mannschaften

Zahlreiche Preise für alle Teilnehmer – Pokale, Getränke

ANMELDUNGEN ab 9 Uhr

Beginn des Turniers um 10 Uhr

