Conférence « Justes des Pyrénées » par Estelle Pirès 63 rue Georges Lassalle, 11 mai 2023, Tarbes.

« Quiconque sauve une vie sauve l’univers tout entier »

Plusieurs années après son travail d’études sur les Justes parmi les Nations du Sud-Ouest, Estelle Pirès revient au musée de la Déportation exposer les différents profils et motivations des Justes des départements pyrénéens et gascons.

Réservation conseillée.

2023-05-11 à 18:30:00 ; fin : 2023-05-11 . EUR.

63 rue Georges Lassalle TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



« Whoever saves one life saves the whole universe »

Several years after her study of the Righteous Among the Nations of the Southwest, Estelle Pirès returns to the Museum of the Deportation to expose the different profiles and motivations of the Righteous of the Pyrenees and Gascon departments.

Reservation recommended

« Quien salva una vida salva el universo entero »

Varios años después de su estudio sobre los Justos entre las Naciones del Suroeste, Estelle Pirès vuelve al Museo de la Deportación para presentar los diferentes perfiles y motivaciones de los Justos de los departamentos de Pirineos y Gascuña.

Reserva recomendada

« Wer ein Leben rettet, rettet das ganze Universum »

Mehrere Jahre nach ihrer Studienarbeit über die Gerechten unter den Völkern des Südwestens kehrt Estelle Pirès ins Musée de la Déportation zurück, um die verschiedenen Profile und Motivationen der Gerechten in den Departements Pyrenäen und Gascogne darzustellen.

Reservierung empfohlen

Mise à jour le 2023-03-13 par OT de Tarbes|CDT65