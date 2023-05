Théâtre « Nous ou l’amour sera au rendez-vous » 4 bis Quai de l’Adour, 7 mai 2023, Tarbes.

Par la Compagnie Les Exquis Mots

Un huit clos amoureux formé par le mari-épouse-amant, le mari est une sorte de chat qui joue avec sa souris.

Une tentative de solution survient en la personne d’une fausse vraie maîtresse. Au milieu un idiot, pas si fou que ça déplace les pions sur l’échiquier.

Tout ceci dans un contexte local avec la porcherie d’Ossun les ours des Pyrénées et d’autres encore à découvrir !!!

Les ateliers du Petit théâtre Maurice Sarrazin sont proposés par Serge Monteilhet et la ville de Tarbes. Ils permettent aux amateurs issus des cours et ateliers des compagnies locales de monter sur scène et de jouer devant un public. Ces événements sont organisés en collaboration avec les compagnies locales..

2023-05-07 à 15:00:00 ; fin : 2023-05-07 . EUR.

4 bis Quai de l’Adour TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



By the Company Les Exquis Mots

A closed-door love story formed by the husband-wife-lover, the husband is a kind of cat playing with his mouse.

An attempt to solve the problem is made by a fake mistress. In the middle, a not so crazy fool moves the pawns on the chessboard.

All this in a local context with the pigsty of Ossun, the bears of the Pyrenees and others to discover!

The workshops of the Petit théâtre Maurice Sarrazin are proposed by Serge Monteilhet and the city of Tarbes. They allow amateurs from local companies to go on stage and perform in front of an audience. These events are organized in collaboration with local companies.

Por la Compagnie Les Exquis Mots

Una historia de amor a puerta cerrada formada por marido-esposa-amante, el marido es una especie de gato jugando con su ratón.

Se intenta una solución en la persona de una falsa amante real. En medio, un loco no tan loco mueve los peones en el tablero de ajedrez.

Todo ello en un contexto local con la pocilga de Ossun, los osos de los Pirineos ¡y otros por descubrir!

Los talleres del Petit théâtre Maurice Sarrazin están propuestos por Serge Monteilhet y la ciudad de Tarbes. Permiten a los aficionados de los cursos y talleres de las compañías locales subir al escenario y actuar ante el público. Estos eventos se organizan en colaboración con compañías locales.

Von der Compagnie Les Exquis Mots

Eine geschlossene Liebesgeschichte, die von Ehemann-Ehefrau-Geliebter gebildet wird. Der Ehemann ist eine Art Katze, die mit ihrer Maus spielt.

Ein Lösungsversuch kommt in der Person einer falschen, echten Geliebten. In der Mitte ein nicht ganz so verrückter Idiot, der die Figuren auf dem Schachbrett verschiebt.

All dies in einem lokalen Kontext mit dem Schweinestall von Ossun, den Bären der Pyrenäen und anderen, die es zu entdecken gilt!

Die Workshops des Kleinen Theaters Maurice Sarrazin werden von Serge Monteilhet und der Stadt Tarbes angeboten. Sie ermöglichen es Amateuren aus den Kursen und Workshops der lokalen Theatergruppen, auf der Bühne zu stehen und vor einem Publikum zu spielen. Diese Veranstaltungen werden in Zusammenarbeit mit den lokalen Theatergruppen organisiert.

Mise à jour le 2023-04-28 par OT de Tarbes|CDT65