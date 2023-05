30èmes Nautiques de Tarbes 1 Avenue d’Altenkirchen, 6 mai 2023, Tarbes.

Épreuves

Samedi 6 mai : 9h30 et 16h

Dimanche 7 mai : 9h et 15h30.

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-07 . EUR.

1 Avenue d’Altenkirchen TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Tests

Saturday, May 6: 9:30 am and 4 pm

Sunday May 7: 9:00 am and 3:30 pm

Pruebas

Sábado 6 de mayo: 9.30 h y 16.00 h

Domingo 7 de mayo: 9.00 h y 15.30 h

Prüfungen

Samstag, 6. Mai: 9:30 und 16:00 Uhr

Sonntag, 7. Mai: 9 Uhr und 15.30 Uhr

