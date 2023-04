Concert Arthur H 23 rue Paul Cézanne, 5 mai 2023, Tarbes.

« Mort prématurée d’un chanteur populaire dans la force de l’âge », le nouvel album expérimental d’Arthur H, vient de sortir sans concert prévu. Peut-être que l’époque ne s’y prête pas encore… Mais Monsieur H vous annonce la tournée du prochain album qu’il prépare actuellement dans le plus grand secret. Les plus longues attentes font les plus belles retrouvailles…

Nul doute que ces nouveaux concerts seront l’occasion de nous faire voyager vers un grand ailleurs créatif, poétique, chaleureux et surprenant.

Infos & billetterie : voir site internet.

2023-05-05 à 21:00:00 ; fin : 2023-05-05 . EUR.

23 rue Paul Cézanne TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



« Premature death of a popular singer in the prime of life », Arthur H?s new experimental album, has just been released without a concert scheduled. Maybe the time is not right yet… But Mister H announces the tour of the next album that he is currently preparing in the greatest secrecy. The longest waits make the most beautiful reunions…

No doubt that these new concerts will be the occasion to make us travel towards a great creative, poetic, warm and surprising elsewhere.

Infos & ticketing : see website

el nuevo álbum experimental de Arthur H, « Mort prématurée d’un chanteur populaire dans la force de l’âge », acaba de salir a la venta sin concierto programado. Quizá aún no sean los tiempos… Pero Mr H anuncia la gira de su próximo álbum, que está preparando en el mayor secreto. Las esperas más largas dan lugar a los reencuentros más hermosos…

No cabe duda de que estos nuevos conciertos nos llevarán de viaje a un lugar creativo, poético, cálido y sorprendente.

Información y venta de entradas : ver sitio web

« Mort prématurée d’un chanteur populaire dans la force de l’âge », das neue experimentelle Album von Arthur H, wurde gerade ohne geplante Konzerte veröffentlicht. Vielleicht ist die Zeit noch nicht reif dafür… Aber Monsieur H kündigt die Tournee des nächsten Albums an, an dem er gerade unter strengster Geheimhaltung arbeitet. Die längsten Wartezeiten führen zu den schönsten Wiedervereinigungen…

Zweifellos werden diese neuen Konzerte die Gelegenheit bieten, uns auf eine Reise in eine große, kreative, poetische, warme und überraschende Welt mitzunehmen.

Infos & Kartenverkauf: siehe Website

Mise à jour le 2023-01-17 par OT de Tarbes|CDT65