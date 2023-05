Groupe d’échange et de discussion du CIDFF65 6 rue Arthur Rimbaud, 4 mai 2023, Tarbes.

« Les schémas de violence conjugale peuvent-ils se transmettre de génération en génération ? »

Animé par Marie-Laure Bondon – Psychothérapeute

Objectifs de ces groupes :

– Partager des problèmes similaires

– Apporter son témoignage, son histoire

– Communiquer, échanger et instaurer des relations de confiance

– Permettre à des femmes de sortir de l’isolement

Ces échanges permettent, entre autres, de dédramatiser les difficultés en ayant la possibilité d’en prendre conscience et de les exprimer.

> Inscription obligatoire au 05 62 93 27 70.

2023-05-04 à 14:15:00

6 rue Arthur Rimbaud Résidence Baudelaire

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



« Can patterns of domestic violence be passed down from generation to generation? »

Moderated by Marie-Laure Bondon – Psychotherapist

Objectives of these groups:

– Share similar problems

– To bring one’s testimony, one’s story

– Communicate, exchange and establish trusting relationships

– To allow women to come out of isolation

These exchanges allow, among other things, to de-dramatize the difficulties by having the possibility to become aware of them and to express them.

> Registration required at 05 62 93 27 70

« ¿Pueden transmitirse los patrones de violencia doméstica de generación en generación? »

Moderado por Marie-Laure Bondon – Psicoterapeuta

Objetivos de estos grupos

– Compartir problemas similares

– Aportar el propio testimonio, la propia historia

– Comunicar, intercambiar y establecer relaciones de confianza

– Permitir a las mujeres salir del aislamiento

Estos intercambios permiten, entre otras cosas, desdramatizar las dificultades al tener la posibilidad de tomar conciencia de ellas y expresarlas.

> Inscripción obligatoria en el 05 62 93 27 70

« Können die Muster häuslicher Gewalt von Generation zu Generation weitergegeben werden? »

Moderiert von Marie-Laure Bondon – Psychotherapeutin

Ziele dieser Gruppen :

– Sich über ähnliche Probleme austauschen

– Sein Zeugnis, seine Geschichte einbringen

– Kommunizieren, sich austauschen und Vertrauensbeziehungen aufbauen

– Frauen die Möglichkeit geben, aus der Isolation auszubrechen

Dieser Austausch ermöglicht es unter anderem, Schwierigkeiten zu entdramatisieren, indem man die Möglichkeit hat, sich ihrer bewusst zu werden und sie auszudrücken.

> Anmeldung erforderlich unter 05 62 93 27 70

