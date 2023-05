Exposition « Tarbes, d’ombre et de lumière » de Michel Pécassou 3 Cours Gambetta, 2 mai 2023, .

Passionné de peinture, photographie et poésie mais n’ayant aucun don pour la peinture ou pour l’écriture, le tarbais Michel Pécassou s’est naturellement intéressé à la photographie pour exprimer sa créativité.

Animateur du club photo SNCF de Tarbes pendant 2 décennies, dans lequel il a pratiqué et enseigné le laboratoire argentique, il a présenté un peu plus d’une trentaine d’expositions dans le grand Sud-Ouest, toujours en noir et blanc argentique, technique qu’il continue d’utiliser encore aujourd’hui.

L’exposition « Tarbes, d’ombre et de lumière » présentée ici est la première qu’il produit en couleur.

Le sujet s’est imposé de lui-même au fur et à mesure de ses promenades photographiques. Michel Pécassou a voulu montrer à travers ses images que Tarbes est et reste une ville colorée et photogénique.

Les lumières du petit matin ou de fin de journée, les ombres qui se dessinent sur les façades, les ambiances romantiques du Jardin Massey (qui mériterait un sujet à lui seul), tout cela a fait que ce projet d’exposition a pris forme au fil de ses déambulations.

D’un point de vue technique, les images présentées sont des sorties brutes d’appareil numérique, Michel Pécassou n’utilise aucun logiciel de retouche ni recadrage, s’efforçant d’exposer ses photos comme il le faisait « au temps d’avant » en diapositives, utilisant autant les tons pastels que les couleurs saturées selon le bon vouloir de la lumière.

> Présence de l’artiste les mercredis et vendredis de 15h à 18h

> Exposition à découvrir du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

2023-05-02 à ; fin : 2023-05-30 . EUR.

3 Cours Gambetta TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Passionate about painting, photography and poetry but having no gift for painting or writing, Michel Pécassou from Tarbes naturally became interested in photography to express his creativity.

Animator of the SNCF photo club of Tarbes during 2 decades, in which he practiced and taught the silver laboratory, he presented a little more than thirty exhibitions in the big South-West, always in silver black and white, technique which he continues to use even today.

The exhibition « Tarbes, of shadow and light » presented here is the first one he has produced in color.

The subject imposed itself during his photographic walks. Michel Pécassou wanted to show through his images that Tarbes is and remains a colorful and photogenic city.

The early morning or late day lights, the shadows on the facades, the romantic atmosphere of the Jardin Massey (which deserves a subject of its own), all this made this exhibition project take shape as he walked around.

From a technical point of view, the images presented are raw digital camera output, Michel Pécassou does not use any retouching or cropping software, striving to expose his photos as he did « in the old days » in slides, using pastel tones as much as saturated colors according to the goodwill of the light.

> Presence of the artist on Wednesdays and Fridays from 3 to 6 pm

> Exhibition to discover from Monday to Saturday from 9:30 am to 12:30 pm and from 2 pm to 6 pm

Apasionado de la pintura, la fotografía y la poesía, pero sin dotes para la pintura ni la escritura, Michel Pécassou, de Tarbes, se interesó naturalmente por la fotografía como medio de expresión de su creatividad.

Dirigió durante dos décadas el fotoclub SNCF de Tarbes, donde practicó y enseñó el laboratorio de plata. Ha presentado más de treinta exposiciones en el Suroeste de Francia, siempre en plata en blanco y negro, técnica que sigue utilizando hoy en día.

La exposición « Tarbes, d’ombre et de lumière » que aquí se presenta es la primera que realiza en color.

El tema se impuso a medida que avanzaba en sus paseos fotográficos. Michel Pécassou quería mostrar a través de sus imágenes que Tarbes es y sigue siendo una ciudad colorida y fotogénica.

Las luces de primera hora de la mañana y de última hora de la tarde, las sombras de las fachadas, el ambiente romántico del Jardin Massey (que merecería un tema propio), todo ello hizo que este proyecto de exposición tomara forma mientras paseaba.

Desde un punto de vista técnico, las imágenes presentadas son el resultado bruto de la cámara digital, Michel Pécassou no utiliza ningún programa de retoque o recorte, se esfuerza por mostrar sus fotos como lo hacía « antaño » en diapositivas, utilizando tanto tonos pastel como colores saturados según la buena voluntad de la luz.

> Presencia del artista los miércoles y viernes de 15.00 a 18.00 horas

> Exposición de lunes a sábado de 9.30 a 12.30 y de 14.00 a 18.00 h

Der aus Tarbais stammende Michel Pécassou ist leidenschaftlicher Maler, Fotograf und Dichter, hat aber weder eine Begabung für die Malerei noch für das Schreiben. Daher interessierte er sich natürlich für die Fotografie, um seine Kreativität auszudrücken.

Er war zwei Jahrzehnte lang Leiter des SNCF-Fotoclubs in Tarbes, in dem er das analoge Fotolabor praktizierte und lehrte.

Die hier gezeigte Ausstellung « Tarbes, d’ombre et de lumière » ist die erste, die er in Farbe produziert hat.

Das Thema ergab sich von selbst im Laufe seiner fotografischen Spaziergänge. Michel Pécassou wollte mit seinen Bildern zeigen, dass Tarbes eine farbenfrohe und fotogene Stadt ist und bleibt.

Das Licht am frühen Morgen oder am Ende des Tages, die Schatten, die sich auf den Fassaden abzeichnen, die romantischen Stimmungen im Jardin Massey (der ein eigenes Thema verdient hätte) – all das hat dazu geführt, dass dieses Ausstellungsprojekt im Laufe seiner Spaziergänge Gestalt angenommen hat.

Aus technischer Sicht handelt es sich bei den gezeigten Bildern um Rohdaten aus Digitalkameras. Michel Pécassou verwendet keine Retouchiersoftware und keinen Bildausschnitt, sondern versucht, seine Fotos so zu belichten, wie er es « früher » mit Dias getan hat.

> Der Künstler ist mittwochs und freitags von 15 bis 18 Uhr anwesend

> Die Ausstellung ist montags bis samstags von 9.30 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 18 Uhr zu besichtigen

