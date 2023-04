Journée nationale du Souvenir de la déportation 63 rue Georges Lassalle, 30 avril 2023, Tarbes.

Le dernier dimanche d’avril est dédié à la célébration de la mémoire des victimes de la déportation dans les camps de concentration et d’extermination nazis lors la Seconde Guerre mondiale.

À cette occasion, le Musée de la Déportation et de la Résistance ouvre exceptionnellement ses portes.

AU PROGRAMME

– Visites commentées à 11h et 16h : Visages, pas à pas, une découverte du musée recentrée autour des parcours d’anciens résistants-déportés

– Lectures à 14h : Extraits de la pièce de théâtre Donne-moi ta main avec Gloria Carreño, dramaturge, et Anna Mazzotti, comédienne.

– Conférence à 15h : L’amical des Anciens Guérilleros invite Philippe Guillen, biographe de José Cabrero Arnal, père de Pif le Chien, ancien déporté de Mauthausen.

– Expositions de 9h à 12h et de 14h à 17h : Découverte libre des expositions du musée Vies de de Maurice Trélut et de l’AFMD 65 Internement et déportation des Tsiganes

« La Journée Nationale du souvenir des victimes et des héros de la Déportation est chaque année l’occasion de rappeler des évènements que l’humanité a condamnés et que nul ne souhaite voir se reproduire.

Il y a 77 ans prenait fin en effet le système concentrationnaire et génocidaire nazi dont le monde découvrait l’horreur, à mesure de la progression des Armées alliées et des récits des survivants.

Ce système fut l’instrument de la destruction d’une grande partie des populations juives et tsiganes d’Europe. Il fut aussi le lieu de détention et de martyre de centaines de milliers d’hommes, de femmes et d’enfants, déportés pour leur résistance à l’occupant, pour raison politique, du fait de leurs origines, de leur religion, voire de leur orientation sexuelle, ou dans le cadre de rafles de représailles.

Confrontés à la mort omniprésente, à la déshumanisation programmée, à la terreur, aux souffrances incessantes que la faim, la maladie et la brutalité de leurs gardes leur infligeaient, nombre de déportés surent pourtant organiser une résistance et une solidarité exemplaires que beaucoup payèrent de leur vie mais qui sauva de nombreux autres.

Sortis de cet enfer, fidèles aux serments qu’ils prononcèrent à la Libération, aux idéaux de Liberté, de Fraternité et de Paix, de nombreux survivants prirent une part active à la construction d’une Europe nouvelle, voulue pacifique et solidaire, et militèrent inlassablement pour que partout dans le monde soient respectés les droits de l’Homme et la démocratie.

La résurgence d’idéologies porteuses d’exclusions, les tentatives de réécriture de l’Histoire nous font aujourd’hui obligation de poursuivre leur combat et d’entretenir les valeurs qu’ils ont portées, dans un monde marqué par les guerres, la pauvreté, les inégalités, le dérèglement climatique, qui jettent sur les routes d’un exil souvent sans issue et mortifère, des milliers d’êtres humains en détresse. Dans un monde où l’on voit ressurgir le spectre des dictatures, des replis nationalistes et des frontières qui se ferment, l’espoir pour l’avenir réside dans la pérennité de ce combat. »

Message écrit conjointement par la FNDIRP, la FMD et de l’UNADIF-FNDIR.

63 rue Georges Lassalle TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



The last Sunday of April is dedicated to the celebration of the memory of the victims of deportation to Nazi concentration and extermination camps during the Second World War.

On this occasion, the Museum of Deportation and Resistance opens its doors exceptionally.

ON THE PROGRAM

– Guided tours at 11am and 4pm: Faces, step by step, a discovery of the museum refocused on the paths of former resistance fighters-deported

– Readings at 2pm: Extracts from the play Give me your hand with Gloria Carreño, playwright, and Anna Mazzotti, actress.

– Conference at 3 pm: The Amical des Anciens Guérilleros invites Philippe Guillen, biographer of José Cabrero Arnal, father of Pif le Chien, former deportee of Mauthausen.

– Exhibitions from 9am to 12pm and from 2pm to 5pm: Free discovery of the exhibitions of the museum Vies de Maurice Trélut and of the AFMD 65 Internment and deportation of Gypsies

« The National Day of Remembrance of the Victims and Heroes of the Deportation is every year an opportunity to recall events that humanity has condemned and that no one wishes to see happen again.

Seventy-seven years ago, the Nazi concentration camp and genocide system came to an end, and the world discovered its horror as the Allied armies advanced and the survivors told their stories.

This system was the instrument for the destruction of a large part of the Jewish and Gypsy populations of Europe. It was also the place of detention and martyrdom of hundreds of thousands of men, women and children, deported for their resistance to the occupier, for political reasons, because of their origins, their religion, even their sexual orientation, or as part of reprisal raids.

Faced with omnipresent death, programmed dehumanization, terror, and the incessant suffering that hunger, disease, and the brutality of their guards inflicted on them, many deportees were able to organize an exemplary resistance and solidarity that many paid for with their lives but that saved many others.

Having emerged from this hell, faithful to the oaths they took at the Liberation, to the ideals of Liberty, Fraternity and Peace, many survivors took an active part in the construction of a new Europe, one that was intended to be peaceful and supportive, and campaigned tirelessly for the respect of human rights and democracy throughout the world.

The resurgence of exclusionary ideologies and attempts to rewrite history oblige us today to continue their struggle and to uphold the values they have upheld, in a world marked by wars, poverty, inequality and climate change, which throw thousands of human beings in distress onto the roads of exile, often with no way out and with no hope of survival. In a world where we see the spectre of dictatorships, nationalist withdrawals and closing borders re-emerge, hope for the future lies in the continuity of this struggle

Message written jointly by FNDIRP, FMD and UNADIF-FNDIR

El último domingo de abril está dedicado a la celebración de la memoria de las víctimas de la deportación a los campos de concentración y exterminio nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

En esta ocasión, el Museo de la Deportación y la Resistencia abre sus puertas excepcionalmente.

EN EL PROGRAMA

– Visitas guiadas a las 11:00 y 16:00: Rostros, paso a paso, un descubrimiento del museo reenfocado en las trayectorias de antiguos resistentes y deportados

– Lecturas a las 14:00 h: Extractos de la obra de teatro Dame la mano con Gloria Carreño, dramaturga, y Anna Mazzotti, actriz.

– Conferencia a las 15.00 h: La Amical des Anciens Guérilleros invita a Philippe Guillen, biógrafo de José Cabrero Arnal, padre de Pif le Chien, antiguo deportado de Mauthausen.

– Exposiciones de 9h a 12h y de 14h a 17h: Descubrimiento gratuito de las exposiciones del museo Vies de Maurice Trélut y AFMD 65 Internement et déportation des Tsiganes

« El Día Nacional del Recuerdo de las Víctimas y los Héroes de la Deportación es cada año la ocasión de recordar unos hechos que la humanidad ha condenado y que nadie desea que se repitan.

Hace 77 años, el sistema nazi de campos de concentración y genocidio llegó a su fin, y el mundo descubrió su horror a medida que los ejércitos aliados avanzaban y los supervivientes contaban sus historias.

Este sistema fue el instrumento de destrucción de gran parte de la población judía y gitana de Europa. También fue el lugar de detención y martirio de cientos de miles de hombres, mujeres y niños, deportados por su resistencia a la potencia ocupante, por motivos políticos, por sus orígenes, su religión o incluso su orientación sexual, o en el marco de redadas de represalia.

Frente a la muerte omnipresente, la deshumanización programada, el terror y el sufrimiento incesante que les infligían el hambre, las enfermedades y la brutalidad de sus guardias, muchos deportados consiguieron sin embargo organizar una resistencia y una solidaridad ejemplares que muchos pagaron con su vida pero que salvaron a muchos otros.

Salidos de este infierno, fieles a los juramentos que hicieron en la Liberación, a los ideales de Libertad, Fraternidad y Paz, muchos supervivientes participaron activamente en la construcción de una nueva Europa, que se pretendía pacífica y solidaria, y militaron incansablemente por el respeto de los derechos humanos y la democracia en todo el mundo.

El resurgimiento de ideologías excluyentes y los intentos de reescribir la historia hacen que hoy debamos continuar su lucha y defender los valores que defendieron, en un mundo marcado por las guerras, la pobreza, la desigualdad y el cambio climático, que arrojan a miles de seres humanos desamparados a los caminos del exilio, a menudo sin salida. En un mundo en el que vemos resurgir el fantasma de las dictaduras, los repliegues nacionalistas y el cierre de fronteras, la esperanza de futuro reside en la continuidad de esta lucha

Mensaje redactado conjuntamente por FNDIRP, FMD y UNADIF-FNDIR

Der letzte Sonntag im April ist der Feier zum Gedenken an die Opfer der Deportation in die nationalsozialistischen Konzentrations- und Vernichtungslager während des Zweiten Weltkriegs gewidmet.

Zu diesem Anlass öffnet das Musée de la Déportation et de la Résistance ausnahmsweise seine Türen.

AUF DEM PROGRAMM

– Geführte Besichtigungen um 11 und 16 Uhr: Visages, pas à pas, eine Entdeckungstour durch das Museum, die sich auf die Lebenswege ehemaliger Widerstandskämpfer und Deportierter konzentriert

– Lesungen um 14 Uhr: Auszüge aus dem Theaterstück Donne-moi ta main mit der Dramatikerin Gloria Carreño und der Schauspielerin Anna Mazzotti.

– Vortrag um 15 Uhr: Die Amicale des Anciens Guérilleros lädt Philippe Guillen ein, den Biografen von José Cabrero Arnal, Vater von Pif le Chien und ehemaliger Deportierter in Mauthausen.

– Ausstellungen von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr: Freie Entdeckung der Ausstellungen des Museums Vies de de Maurice Trélut und des AFMD 65 Internement et déportation des Tsiganes

« Der Nationale Tag des Gedenkens an die Opfer und Helden der Deportation bietet jedes Jahr die Gelegenheit, an Ereignisse zu erinnern, die die Menschheit verurteilt hat und von denen niemand möchte, dass sie sich wiederholen.

Vor 77 Jahren endete das System der Konzentrationslager und des Völkermords der Nazis, dessen Schrecken die Welt mit dem Vormarsch der alliierten Armeen und den Berichten der Überlebenden kennenlernte.

Dieses System war das Instrument für die Vernichtung eines Großteils der jüdischen und zigeunerischen Bevölkerung Europas. Es war auch der Ort, an dem Hunderttausende Männer, Frauen und Kinder gefangen gehalten und gequält wurden, die wegen ihres Widerstands gegen die Besatzer, aus politischen Gründen, aufgrund ihrer Herkunft, Religion oder sexuellen Orientierung oder im Rahmen von Vergeltungsrazzien deportiert wurden.

Konfrontiert mit dem allgegenwärtigen Tod, der programmierten Entmenschlichung, dem Terror und den unaufhörlichen Leiden, die Hunger, Krankheit und die Brutalität ihrer Bewacher ihnen zufügten, organisierten viele Deportierte dennoch einen beispielhaften Widerstand und eine Solidarität, die viele mit ihrem Leben bezahlten, aber vielen anderen das Leben rettete.

Nach ihrer Flucht aus dieser Hölle und getreu den Schwüren, die sie bei der Befreiung ablegten, sowie den Idealen der Freiheit, der Brüderlichkeit und des Friedens, nahmen viele Überlebende aktiv am Aufbau eines neuen, friedlichen und solidarischen Europas teil und setzten sich unermüdlich dafür ein, dass die Menschenrechte und die Demokratie überall auf der Welt geachtet werden.

Das Wiederaufleben ausgrenzender Ideologien und Versuche, die Geschichte umzuschreiben, verpflichten uns heute dazu, ihren Kampf fortzusetzen und die von ihnen vertretenen Werte in einer Welt aufrechtzuerhalten, die von Kriegen, Armut, Ungleichheit und Klimawandel geprägt ist, die Tausende von Menschen in Not auf die Straßen eines oftmals ausweglosen und tödlichen Exils treiben. In einer Welt, in der das Gespenst von Diktaturen, nationalistischer Abschottung und geschlossenen Grenzen wieder auftaucht, liegt die Hoffnung für die Zukunft in der Nachhaltigkeit dieses Kampfes. »

Gemeinsame Botschaft der FNDIRP, der FMD und der UNADIF-FNDIR

