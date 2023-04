Monster Spectacular Live Bd du Président Kennedy, 22 avril 2023, Tarbes.

Venez découvrir 2h de show mécanique à l’américaine !

Crash automobile, tonneau en voiture, show motocross, quad, reproduction de cascades de cinéma, drift, voiture délirante, la véritable voiture Flash McQueen, les Monster Trucks qui vont pulvériser des véhicules !

Les places se prennent sur place à la caisse 30 minutes avant le spectacle.

Horaires des spectacles :

Samedi 22 avril à 17h

Dimanche 23 avril à 16h

> Renseignements au Parc des Expositions – Voir coordonnées.

2023-04-22 à ; fin : 2023-04-23 . EUR.

Bd du Président Kennedy TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Come and discover 2 hours of American-style mechanical show!

Car crash, car rollover, motocross show, quad, reproduction of movie stunts, drift, crazy car, the real Flash McQueen car, the Monster Trucks that will pulverize vehicles!

Tickets can be purchased at the cash desk 30 minutes before the show.

Show times :

Saturday, April 22 at 5pm

Sunday April 23rd at 4pm

> Information at the Parc des Expositions – See coordinates

¡Venga a descubrir 2 horas de espectáculo mecánico a la americana!

Choque de coches, vuelco de coches, espectáculo de motocross, quad, reproducción de acrobacias de cine, drift, coche loco, el auténtico coche de Flash McQueen, ¡Monster Trucks que pulverizarán los vehículos!

Las entradas pueden adquirirse en taquilla 30 minutos antes del espectáculo.

Horario del espectáculo :

Sábado 22 de abril a las 17.00 h

Domingo 23 de abril a las 16.00 horas

> Información en el recinto ferial – Ver datos de contacto

Erleben Sie eine zweistündige mechanische Show im amerikanischen Stil!

Autocrash, Überschlag mit dem Auto, Motocross-Show, Quad-Show, Nachbildung von Filmstunts, Drift, verrückte Autos, das echte Flash McQueen-Auto, Monster Trucks, die Fahrzeuge pulverisieren werden!

Die Plätze werden vor Ort an der Kasse 30 Minuten vor der Show eingenommen.

Zeitplan für die Shows :

Samstag, 22. April um 17 Uhr

Sonntag, 23. April um 16 Uhr

> Auskünfte im Parc des Expositions – siehe Kontaktdaten

Mise à jour le 2023-03-14 par OT de Tarbes|CDT65