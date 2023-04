Spectacle « La Perruche » 44 rue Larrey, 21 avril 2023, Tarbes.

Spectacle présenté par la Compagnie Chenevoy

Elle et Lui attendent des amis pour le diner, mais ceux-ci n’arriveront jamais…

S’agit-il d’un accident, d’une séparation, d’un cambriolage ?

À chercher les raisons de cette absence, l’homme et la femme se disputent au sujet du couple de leurs amis.

À confronter leurs visions radicalement opposées, ils provoquent des révélations intimes, remettant en cause les fondements de leur propre mariage.

Distribution

Mise en scène et interprétation : Yves Chenevoy et Claudie Anif

De : Audrey Schebat.

2023-04-21 à 20:30:00 ; fin : 2023-04-21 . EUR.

44 rue Larrey TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Show presented by the Compagnie Chenevoy

She and He are expecting friends for dinner, but they never arrive?

Is it an accident, a separation, a burglary?

While searching for the reasons of this absence, the man and the woman argue about the couple of their friends.

Confronting their radically opposed visions, they provoke intimate revelations, calling into question the foundations of their own marriage.

Cast

Directed and performed by: Yves Chenevoy and Claudie Anif

By : Audrey Schebat

Espectáculo presentado por la Compagnie Chenevoy

Ella y Él esperan a unos amigos para cenar, pero nunca llegan..

¿Fue un accidente, una separación, un robo?

Mientras buscan las razones de esta ausencia, el hombre y la mujer discuten sobre la pareja de sus amigos.

Al confrontar sus visiones radicalmente opuestas, provocan revelaciones íntimas, poniendo en tela de juicio los cimientos de su propio matrimonio.

Fundición

Dirección e interpretación: Yves Chenevoy y Claudie Anif

Por: Audrey Schebat

Aufführung präsentiert von der Compagnie Chenevoy

Sie und Er erwarten Freunde zum Abendessen, aber diese kommen nie an?

Ist es ein Unfall, eine Trennung oder ein Einbruch?

Auf der Suche nach den Gründen für die Abwesenheit streiten sich der Mann und die Frau über das Paar ihrer Freunde.

Als sie ihre gegensätzlichen Sichtweisen aufeinanderprallen lassen, kommt es zu intimen Enthüllungen, die die Grundlagen ihrer eigenen Ehe in Frage stellen.

Besetzung

Regie und Schauspiel: Yves Chenevoy und Claudie Anif

Von: Audrey Schebat

