Spectacle Pari Passion « Moi je crois pas » 21 rue Georges Clémenceau, 20 avril 2023, Tarbes.

Spectacle créé par La boîte à sardine

Monsieur ne croit à rien, Madame veut croire à tout.

Jour après jour, soir après soir, nuit après nuit, ils s’affrontent, s’opposent, chacun, chacune, tentant d’imposer à l’autre son dérisoire point de vue.

Ils s’insultent, plaident, menacent, argumentent, mêlant la mauvaise fois à l’ingénuité et l’absurdité au bon sens.

Ainsi, le temps, la vie même passent et au bout du compte, Monsieur ne se souvient plus de ce à quoi il ne croyait pas et Madame a oublié ce à quoi elle croyait..

2023-04-20 à 20:30:00 ; fin : 2023-04-20 . EUR.

21 rue Georges Clémenceau TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Show created by La boîte à sardine

Mister doesn’t believe in anything, Madam wants to believe in everything.

Day after day, evening after evening, night after night, they confront each other, oppose each other, each one trying to impose his derisory point of view on the other.

They insult each other, plead, threaten, argue, mixing bad faith with ingenuity and absurdity with common sense.

Thus, time, even life itself, passes and in the end, Mr. doesn’t remember what he didn’t believe in and Mrs. has forgotten what she did believe in.

Espectáculo creado por La boîte à sardine

El Sr. no cree en nada, la Sra. quiere creer en todo.

Día tras día, tarde tras tarde, noche tras noche, se enfrentan, se oponen, cada uno tratando de imponer al otro su irrisorio punto de vista.

Se insultan, suplican, amenazan, discuten, mezclando la mala fe con la ingenuidad y el absurdo con el sentido común.

Así pasa el tiempo, incluso la vida misma, y al final, el Sr. no recuerda en qué no creía y la Sra. ha olvidado en qué creía.

Aufführung erstellt von La boîte à sardine

Herr glaubt an nichts, Frau will an alles glauben.

Tag für Tag, Abend für Abend, Nacht für Nacht stehen sie sich gegenüber, jeder und jede versucht, dem anderen seinen lächerlichen Standpunkt aufzuzwingen.

Sie beschimpfen sich gegenseitig, plädieren, drohen, argumentieren, mischen böses Blut mit Einfallsreichtum und Absurdität mit gesundem Menschenverstand.

So vergeht die Zeit, das Leben selbst, und am Ende erinnert sich Herr nicht mehr an das, woran er nicht geglaubt hat, und Frau hat vergessen, woran sie geglaubt hat.

