Spectacle Pari Passion « J’habite ici » 21 rue Georges Clémenceau, 19 avril 2023, Tarbes.

Spectacle créé par le Groupe Cékanquipleu de la Porte Bleue

Pièce en douze appartements, une concierge dans l’escalier et une rue devant. Un immeuble un quartier, une ville, un pays, le mode ; comme vous j’habite ici. La solitude d’une concierge ange gardienne d’un immeuble peuplé de démons.

Une mosaïque de cette époque dont l’humour reste la seule issue de secours….

2023-04-19 à 20:30:00 ; fin : 2023-04-19 . EUR.

21 rue Georges Clémenceau TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Show created by the Groupe Cékanquipleu of the Porte Bleue

A play in twelve apartments, a concierge in the staircase and a street in front. A building, a district, a city, a country, the mode; like you I live here. The solitude of a janitor angel in a building populated by demons.

A mosaic of this era where humor is the only way out?

Espectáculo creado por el Groupe Cékanquipleu de la Porte Bleue

Una obra en doce pisos, un conserje en la escalera y una calle delante. Un edificio, un barrio, una ciudad, un país, el modo; como tú vivo aquí. La soledad de un ángel de la guarda en un edificio poblado de demonios.

Un mosaico de esta época en la que el humor es la única salida?

Aufführung kreiert von der Groupe Cékanquipleu de la Porte Bleue

Ein Stück mit zwölf Wohnungen, einer Concierge auf der Treppe und einer Straße davor. Ein Gebäude, ein Viertel, eine Stadt, ein Land, der Modus; wie Sie wohne ich hier. Die Einsamkeit einer Concierge, die als Schutzengel in einem von Dämonen bevölkerten Gebäude fungiert.

Ein Mosaik dieser Zeit, in der der Humor der einzige Ausweg ist

Mise à jour le 2023-03-16 par OT de Tarbes|CDT65