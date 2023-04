Basket féminin : TGB / Roche Vendée Quai de l’Adour, 19 avril 2023, Tarbes.

Basket féminin LFB

Pour la petite histoire…

Issu de la fusion de l’équipe masculine de l’Association sportive et culturelle de la Gespe et du Basket Club tarbais féminin, le Tarbes Gespe Bigorre voit le jour en mai 1983.

En moins de 10 ans, le TGB rejoint l’élite du basket féminin français et aligne depuis un magnifique palmarès au niveau national et européen pour un club de cette dimension..

2023-04-19 à 20:00:00

Quai de l’Adour TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Women’s basketball LFB

For the small history…

Resulting from the fusion of the male team of the Sporting and Cultural Association of Gespe and the female Basket Club of Tarbes, Tarbes Gespe Bigorre was born in May 1983.

In less than 10 years, the TGB joins the elite of the French feminine basketball and aligns since a magnificent palmares at the national and European level for a club of this dimension.

Baloncesto femenino LFB

Un poco de historia…

Resultado de la fusión del equipo masculino de la Association sportive et culturelle de la Gespe y del Basket Club tarbais féminin, el Tarbes Gespe Bigorre nació en mayo de 1983.

En menos de 10 años, el TGB se incorporó a la élite del baloncesto femenino francés y, desde entonces, ha cosechado un magnífico historial de éxitos a nivel nacional y europeo para un club de su tamaño.

Frauenbasketball LFB

Zur kleinen Geschichte …

Aus der Fusion der Herrenmannschaft der Association sportive et culturelle de la Gespe und des Basket Club tarbais féminin entstand im Mai 1983 der Verein Tarbes Gespe Bigorre.

In weniger als 10 Jahren stieg der TGB in die Elite des französischen Frauenbasketballs auf und hat seitdem für einen Verein dieser Größe eine großartige Erfolgsbilanz auf nationaler und europäischer Ebene vorzuweisen.

