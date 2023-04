Spectacle Pari Passion « Ce soir, c’est notre anniversaire » 21 rue Georges Clémenceau, 18 avril 2023, Tarbes.

Le spectacle s’articule autour d’une pièce « ÉGALITÉ FRATERNITÉ », qui raconte la rivalité entre 2 frères pour prouver qui est devenu plus intelligent que l’autre et sera suivi de 2 courtes saynettes « L’homme objet » et « Visite chez le psy ».

Résumé de la pièce

Dans une famille, il arrive que tous n’ont pas les mêmes aptitudes intellectuelles, les mêmes réussites… Cela fait partie de la vie et chacun le vit plus ou moins bien. Mais que se passe-t-il si des frères qui s’aiment entrent en compétition suite à une révélation détonante ? Cela ne peut-il pas compromettre la réussite de l’un par rapport à cette situation nouvelle ? C’est ce que vous découvrirez dans cette comédie légère et pétillante proposé par la troupe Novaia.

Spectacle créé par Jean robert Meyer pour les dix ans de la troupe.

Beaucoup d’humour et de légèreté en perspective : de quoi passer un bel anniversaire !.

2023-04-18 à 20:30:00 ; fin : 2023-04-18 . EUR.

21 rue Georges Clémenceau TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



The show is articulated around a play « EQUALITY FRATERNITY », which tells the story of the rivalry between two brothers to prove who has become more intelligent than the other and will be followed by two short playlets « The object man » and « Visit to the shrink ».

Summary of the play

In a family, it happens that not everyone has the same intellectual abilities, the same successes… This is part of life and everyone lives it more or less well. But what happens if brothers who love each other start competing with each other after a shocking revelation? Couldn’t this jeopardize the success of one of them in this new situation? This is what you will discover in this light and sparkling comedy proposed by the Novaia troupe.

Show created by Jean Robert Meyer for the ten years of the company.

A lot of humor and lightness in perspective: what a great birthday!

El espectáculo se basa en la obra « FRATERNIDAD IGUALITARIA », que cuenta la historia de la rivalidad entre dos hermanos por demostrar quién ha llegado a ser más inteligente que el otro, y al que seguirán dos obras cortas « El hombre objeto » y « Visita al psiquiatra ».

Resumen de la obra

En una familia ocurre que no todos tienen las mismas capacidades intelectuales, los mismos éxitos… Esto forma parte de la vida y cada uno lo vive más o menos bien. Pero, ¿qué ocurre si unos hermanos que se quieren empiezan a competir entre sí tras una revelación chocante? ¿No pone esto en peligro el éxito de uno de ellos en esta nueva situación? Eso es lo que descubrirás en esta comedia ligera y burbujeante de la compañía Novaia.

El espectáculo fue creado por Jean Robert Meyer para el décimo aniversario de la compañía.

Mucho humor y ligereza en perspectiva: ¡una buena manera de pasar un cumpleaños!

Die Aufführung gliedert sich in ein Stück « ÉGALITÉ FRATERNITÉ », das von der Rivalität zwischen 2 Brüdern erzählt, die beweisen wollen, wer klüger als der andere geworden ist, und wird von zwei kurzen Sketchen « L’homme objet » und « Visite chez le psy » gefolgt.

Zusammenfassung des Stücks

In einer Familie kommt es vor, dass nicht alle die gleichen intellektuellen Fähigkeiten, die gleichen Erfolge usw. haben. Das gehört zum Leben und jeder geht damit mehr oder weniger gut um. Aber was passiert, wenn Brüder, die sich lieben, aufgrund einer brisanten Enthüllung in Konkurrenz zueinander treten? Könnte dies nicht den Erfolg des einen in Bezug auf diese neue Situation gefährden? Das werden Sie in dieser leichten und spritzigen Komödie der Theatergruppe Novaia herausfinden.

Das Stück wurde von Jean robert Meyer zum zehnjährigen Bestehen der Truppe kreiert.

Viel Humor und Leichtigkeit in Aussicht: eine gute Voraussetzung für einen schönen Geburtstag!

Mise à jour le 2023-03-16 par OT de Tarbes|CDT65