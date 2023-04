Balade des Cyclomotivés Rue du Marché Brauhauban, 15 avril 2023, Tarbes.

Enfourchez votre vélo et venez vous balader avec nous direction Odos !

Nous partagerons ensuite le verre de l’amitié.

2023-04-15 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-15 . EUR.

Rue du Marché Brauhauban TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Get on your bike and come ride with us to Odos!

We will then share a glass of friendship.

Súbete a tu bici y ven a pedalear con nosotros hacia Odos

Después compartiremos una copa de amistad.

Schwingen Sie sich auf Ihr Fahrrad und fahren Sie mit uns Richtung Odos!

Anschließend teilen wir uns ein Glas der Freundschaft.

Mise à jour le 2023-03-10 par OT de Tarbes|CDT65