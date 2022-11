Tarbes Geek Festival Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrnes

2022-12-03 10:00:00 – 2022-12-04 19:00:00

Hautes-Pyrnes 7 7 EUR Bienvenue à ce grand rendez-vous de la culture Geek organisé par l’association Joystick, un salon du jeu vidéo et de la culture geek !

Fort de plusieurs éditions réussies, le Tarbes Geek Festival vous proposera de participer à : – de nombreux tournois qui se dérouleront sur place pendant l’évènement

– des conférences d’invités de marque

– des concerts

– des séances dédicaces d'artistes et intervenants réputés dans le monde de la culture geek

