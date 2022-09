Salon de l’Habitat Tarbes Expo Pyrénées Congrès – Hall Vignemale, 14 octobre 2022, Tarbes.

4 € l’entrée au salon. Atelier pour enfants sur inscription.

Tarbes Expo Pyrénées Congrès – Hall Vignemale Boulevard du Président Kennedy, 65000 Tarbes Figarol Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie

09 72 11 00 30 https://www.tarbes-expos.com/fr Le Hall Vignemale vous propose un espace modulable pour accueillir différents types de configuration et permettre diverses mises en scène. D’une superficie de 5 200 m² et d’une hauteur de 7 m sans poteaux, il a pour particularité de disposer d’une galerie panoramique « Lys – Ardiden » à l’étage sur plus de 400 m², permettant de conserver le rez-de-chaussée pour plusieurs activités.

Rendez-vous au salon et profitez d’échanges et de conseils gratuits de 30 à 45 minutes sur vos projets, si vous avez besoin de renseignements sur les démarches administratives, besoin de conseils de carrière et sur l’orientation de votre métier, si vous recherchez des stages, etc.

Un atelier de dessin et de maquette pour enfants (sur inscription uniquement) se déroulera le samedi et le dimanche matin à 10h30.



