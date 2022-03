Tarbes en Philo “Il est où le bonheur… il est où ?” Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes en Philo "Il est où le bonheur… il est où ?" Tarbes, 1 avril 2022, Tarbes.

2022-04-01 – 2022-04-03

Tarbes Hautes-Pyrénées EUR 12 12 Bienvenue à ce festival de la philosophie ouvert à tous les experts et non experts ! > AU PROGRAMME :

– Conférences-débat de Frédéric LENOIR et Adèle VAN REETH, marraine de l’évènement

– Table ronde

– Dédicaces

– “Bal populaire”

etc… > A DÉCOUVRIR également : Exposition collective de l'association Reliance en Bigorre "Il est où le bonheur… il est où ?" du 1er mars au 2 avril à l'Office de Tourisme de Tarbes. Plus d'infos sur le site internet de Reliance en Bigorre http://www.relianceenbigorre.fr/

