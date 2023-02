Tarbes Comedy Club – Soirée spectacle TARBES, 11 mars 2023, Tarbes .

Tarbes Comedy Club – Soirée spectacle

44 rue Larrey TARBES au Théâtre Les Nouveautés Tarbes Hautes-Pyrenees TARBES 44 rue Larrey

2023-03-11 – 2023-03-11

TARBES 44 rue Larrey

Tarbes

Hautes-Pyrenees

EUR 22 27

Grande soirée humour : blagues sans filtres, de la décontraction et du rire

Avec la participation de :

Jason Brokerss : En quelques années, il est devenu une figure incontournable du stand-up français. Il partage sa vision de la société et du vivre-ensemble dans ce nouveau spectacle à la fois incisif, bienveillant et désopilant. Il a fait salle comble à La Cigale, au Musée de l’Homme, et donné plus de deux cents représentations à Paris

A découvrir d’urgence !

John Sulo : Grand passionné, il a aussi fait de CliqueTV son terrain de jeu où il présente sa propre émission » Solo avec Sulo « . Il y invite des coéquipiers humoristes à raconter, dans une conversation, leur métier et leur carrière. Récemment il a même joué dans « Les Tirailleurs » aux côtés d’Omar Sy. Ses faits d’armes l’ont inspiré à écrire son premier spectacle Champion, où il vous racontera son parcours semé d’embûches et de coups de folie (surtout).

Technique, furtif, habile : il marque des rires à toutes les vannes. Venez admirer cette étoile montante en pleine action !

Nam-Nam : Oh un autre asiate dans le stand-up ? Un parcours scolaire brillant, du lycée Henri IV, en passant par la prépa, HEC, puis la Silicon Valley, il avait tout pour être un vietnamien modèle au sein de la société. Mais les blagues en ont décidé autrement… Les sujets qu’il traite sont sensiblement liés à sa vie : manque de diversité asiatique dans le cinéma, prénom d’import, intello en ZEP, trafic de cartes Pokémon, adultères…tout s’enchaîne, tout ce qui est vécu mérite d’être raconté.

Alexis Le Rossignol : Bienvenue dans l’univers décalé d’un type qui raconte bien les histoires. Loin des stand-up survitaminés à la recherche de la punchline qui tue, Alexis Le Rossignol offre un spectacle à l’image d’un repas entre amis.

Entre improvisations bien senties et anecdotes hilarantes, il excelle dans l’art de pointer du doigt les travers de la société. Et comme à la fin d’une soirée où on a bien ri, on en ressort plein d’énergie et avec la ferme intention de se retrouver rapidement.

Yassir BNF (l’animateur du vendredi) : « L’émergence d’un artiste ne dépend que de la rencontre avec son public, alors… Rencontrons nous ». Nous avons toutes et tous notre propre définition des mots, de l’argent, de la France ou même de la vie. Yassir remet en perspective notre normalité de façon singulière, drôle et attachante.

Mais également avec le passage du vainqueur du Tremplin Tarbes Comedy Club !

> Infos billetterie : 05 62 93 30 93

> BILLETTERIE EN LIGNE : voir site internet

A noter : le tarif réduit 22€ s’applique aux demandeurs d’emploi, aux étudiants et aux personnes en situation de handicap, sur présentation d’un justificatif.

tarbesenscenes@mairie-tarbes.fr +33 5 62 93 47 27 https://urlz.fr/kMQq

TARBES 44 rue Larrey Tarbes

dernière mise à jour : 2023-02-14 par