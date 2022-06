Tarbes Chante

Tarbes Chante, 7 juillet 2022, . Tarbes Chante



2022-07-07 21:30:00 21:30:00 – 2022-07-07 Après 3 ans d’absence, c’est l’heure de la 7ème saison, animée par David Chaze et Anthony Gouveia de Chloé Production !

Les candidats auront été sélectionnés en amont avant de se produire devant un public nombreux et un jury exceptionnel pour tenter de remporter l’enregistrement de leur propre single. Après le succès de la saison 2018, qui a vu le sacre d’INES CHOUKI, qui depuis a réussi à aller jusqu’à la demi-finale de The Voice Kids, le gagnant 2019 était Mathis. Il a remporté le trophée et une journée dans un studio d’enregistrement. Une belle récompense ! Ce soir, venez encourager nos virtuoses du chant et passer une belle soirée sous les étoiles ! dernière mise à jour : 2022-06-28 par

