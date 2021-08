Tarbes American Festival parc expositions Tarbes, 17 septembre 2021, Tarbes.

Tarbes American Festival

du vendredi 17 septembre au mardi 28 septembre à parc expositions Tarbes

6ème édition du Tarbes American Festival au parc des expositions de TARBES 65000. Rassemblement motos et véhicules US avec parade en ville et balade d’environs 2 heures Détails pour les bikers : parade en ville le samedi 18/09 à 11h et balade le dimanche 19/09 de 10h à 12h30 environs. Et toujours l’entrée du festival offerte à tous les bikers. Stunt avec HD STUNT Défilés Pin UP avec le Comité Miss Pin Up Concerts Rockabilly et Rock avec le Groupe Nashville 1950, Country avec les groupes The Shooters Tribe et Leslie Ryan. Stages de danses Rock avec Studio 8 de Tarbes Stages de danses country avec Christiane Favillier Démonstrations et initiations avec Lons Cheerleading Team LCT Bals et planchers ouverts pendant toute la durée du festival Mais aussi pendant tout le festival, 2 autres événements : l’International Tattoo Exhibition le Tarbes Poker Game entrée offerte pour les conducteurs de motos et voitures américaines qui exposent leurs véhicules à l’intérieur du site

TARIFS sur place Vendredi 6€ Samedi 12€ Dimanche 10€ Pass 3 jours 20€ Entrée Village seul 4€ ​Gratuit pour les -12 ans et

6e édition. Concerts country et rockabilly. Bals et stages country.

parc expositions Tarbes Bd Kennedy Tarbes Tarbes Hautes-Pyrénées



2021-09-17T18:00:00 2021-09-17T23:55:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T23:55:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00;2021-09-28T18:00:00 2021-09-28T18:30:00