Théâtre Musique « Voix si, voix là, tralala ! » TARBES Tarbes, mardi 27 février 2024.

Hommage à la VOIX humaine, ce spectacle met à l’honneur l’intimité des voix, nous plongeant parfois au plus profond de l’être. La voix se fait le vecteur de situations de vie humaine, de moments forts : émouvants, passionnels ou drôles. Vous êtes emportés par l’ardeur du chant des paysannes, l’impétuosité de la prof de chant, la fulgurance d’une cantatrice possédée, puis apaisés par les pouvoirs calmants d’une berceuse, le souvenir d’une voix éteinte.

Entre la voix parlée et chantée les comédiennes chanteuses livrent une palette expressive au travers de textes de Molière, Michel Serres, Christian Bobin mais aussi de poésies d’Andrée Chedid, Tagore, et autres auteurs.

Ce trio féminin, a cappella, vous embarque dans des pièces originales entre opéra, jazz, chanson à texte, slam, et musique traditionnelle.

Spectacle au cœur des mots, mis en voix, mis en corps, mis en scène.

REPRÉSENTATIONS

– Mardi 27 février à 20h30 (avant-première)

– Mercredi 28 février à 19h

– Jeudi 29 février à 20h30

– Vendredi 1er mars à 20h30

– Samedi 2 mars à 20h30

– Dimanche 3 mars à 16h

Fanny MOULLET Alto Directrice Artistique

Emilie LABOURDETTE Mezzo Soprano

Sylvia MIRANDA Soprano

DAMONA Production

Compagnie Les Trimarantes

TARBES 4 bis Quai de l’Adour

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



