Théâtre Jeune public « Tartuffe – Quand les femmes prennent le pouvoir » TARBES Tarbes, mardi 27 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-27

fin : 2024-02-27

Spectacle pour enfant et ado à partir de 14 ans par la Compagnie des 100 Têtes

Tartuffe est un hypocrite, un faux dévot, prêcheur de vertu opportuniste et ambitieux. Il réussit à manipuler Orgon, tombé sous sa coupe. Au point de se voir proposer d’épouser Marianne, la fille de son bienfaiteur, alors même qu’il tente de séduire Elmire la seconde femme d’Orgon, plus jeune que son mari. C’est là qu’intervient Dorine, la fidèle servante, figure éclairée, féministe avant l’heure. Elle tient ici un rôle central et mène la révolte non seulement contre l’imposteur mais aussi, mais surtout contre la société machiste et patriarcale.

REPRÉSENTATIONS

Mardi 27 février 10h et 14h30

EUR.

TARBES 44 rue Larrey

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie l.garcia@fol65.fr



