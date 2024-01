Soirée Queer Moustache TARBES Tarbes, samedi 24 février 2024.

Soirée Queer Moustache TARBES Tarbes Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24

fin : 2024-02-24

Rejoignez-nous pour une édition glacée !

À partir de 16h village de stands et animations

À partir de 19h/20h

– DJ Agathe Zepower, Bella Dona, …

– Show Drag Queen (Bella Dona, The Great Bimbo Saké Show, Marjane, La Maison des Postiches)

– Danse Pole dance, DANS6T

– Animations Défilé par la Petite Vague, Initiation Pole Dance et danse Hip Hop, Flocage textile, illustrations, jeux ludiques

– Stands Librairie (Les Beaux-Jours), Associations Accept et Arcolan, Collectif les Simones, La Petite Vague, Tatouage, Déguisement et maquillage

– Exposition Catherine Fontaine

– Nourriture Chez Aurore, charcuterie, fromage, tartes, … + option végétarienne

– Boisson soft et alcool (vin, bière, cidre)

Le Lien, c’est quoi ?

Situé au pied des Pyrénées sur une friche industrielle, Le Lien réunit des entreprises, associations, commerces, activités sportives et culturelles à impact environnemental et social positif.

EUR.

TARBES 23 Route de Pau

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



