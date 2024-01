Apéro-surprise : « Fotomaton » TARBES Tarbes, vendredi 23 février 2024.

Début : 2024-02-23 18:30:00

fin : 2024-02-23

Par la Compagnie Histoire de chanter

Voix : Carole Gantheil

Ukulélé, guitare : David Levy

Fotomaton est un projet musical et théâtral. Une histoire de femmes servies par 10 compositions originales.

Aujourd’hui, Fotomaton présente sa musique avec Carole Gantheil au chant et David Levy à la guitare. Une autre façon de présenter ce projet de chansons françaises montrant une succession de photos, comme une ode à la force et à l’élan de vie qui réside en chaque femme.

TARBES 4 bis Quai de l’Adour

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



