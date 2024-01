Comédie « Les voyageurs du crime » TARBES Tarbes, vendredi 9 février 2024.

Comédie « Les voyageurs du crime » TARBES

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 20:30:00

fin : 2024-02-09

Dans l’Express d’Orient, Sir Arthur Conan Doyle – père du célèbre Sherlock Holmes – et son ami Georges Bernard Shaw, montent précipitamment à bord du train pour fuir les troubles politiques qui agitent la région. Mais voilà qu’au cours de ce voyage une femme disparaît, sa fille paniquée demande de l’aide.

Or personne n’a croisé cette femme, et chacun des autres voyageurs des compartiments voisins, n’a rien vu, ni entendu… Il faut résoudre cette énigme avant le passage de la frontière, d’autant que d’autres événements émaillent le voyage. Qu’à cela ne tienne, Arthur Conan Doyle prend l’affaire en main… Il ne sera pas au bout de ses surprises.

Distribution

Une comédie de Julien Lefebvre

Mise en scène Jean Laurent Silvi

Avec Stéphanie Bassibey, Marjorie Dubus, Céline Duhamel, Pierre-Arnaud Juin, Ludovic Laroche, Etienne Launay, Jérôme Paquatte, Nicolas Saint-Georges

Décors Margaux Van Den Plas

Costumes Axel Boursier

Musiques Hervé Devolder

TARBES 44 rue Larrey

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



