Concert This Will Destroy Your Ears + Leslie TARBES Tarbes, vendredi 9 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 21:00:00

fin : 2024-02-09

This Will Destroy Your Ears est un groupe qui aime beaucoup les gens, il a juste tendance à leur dire beaucoup trop fort. On pourrait facilement s’arrêter devant le nom apocalyptique du groupe et passer son chemin…, persuadé de s’engager dans une ruelle volontairement mal éclairée ou fatigué par avance du gros temps que cette météo nous promet.

Pourtant, même si le trio le plus mancunien des faubourgs d’Hossegor s’engage effectivement pour la démocratisation des acouphènes, il serait beaucoup trop réducteur de les cataloguer dans les formations trop bruyantes pour maman .

TARBES 23 rue Paul Cézanne

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie communication@lagespe.com



