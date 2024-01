Ciné-débat « Les roues de l’avenir » TARBES Tarbes, samedi 20 janvier 2024.

Début : 2024-01-20 17:30:00

L’association Collectif Cyclomotivé-TarbaVélo milite depuis 20 ans pour le développement de la pratique du vélo comme mode de déplacement à part entière et l’apprentissage du vélo jusqu’au savoir rouler en ville.

Notre but : Promouvoir et développer l’usage du vélo pour tous les publics (trajets du quotidien, domicile travail, école, collège, lycée, …), faire entendre la voix des cyclistes et sensibiliser les élus pour réaliser les aménagements nécessaires à une pratique sécurisée.

Pour illustrer les enjeux de la pratique du vélo, rendre compte de nos actions, partager les expériences de chacun et échanger, nous organisons ce ciné-débat et espérons vous accueillir nombreux.

« Le documentaire Les Roues de l’Avenir aborde la place actuelle du vélo dans notre société et questionne les différentes manières d’en faire un acteur majeur de la transition environnementale et sociétale. Nous y étudions l’aspect économique, sociologique et sanitaire de l’utilisation du

vélo au quotidien et promouvons une société cyclable pour tous. »

Nous serions heureux de votre présence pour cet événement qui s’inscrit dans notre démarche de développement du vélo du quotidien principalement dans l’ensemble des communes de l’Agglo TLP mais aussi plus largement sur le département des Hautes-Pyrénées.

Billetterie sur place

TARBES Quai de l’Adour

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie tarbavelo65@gmail.com



