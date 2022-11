Tarba en Canta, Festival international de Polyphonies Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrnes

Tarbes

Tarba en Canta, Festival international de Polyphonies Tarbes, 6 juin 2023, Tarbes. Tarba en Canta, Festival international de Polyphonies

TARBES au centre-ville de Tarbes, à Ibos, Juillan et Séméac Tarbes Hautes-Pyrnes au centre-ville de Tarbes, à Ibos, Juillan et Séméac TARBES

2023-06-06 – 2023-06-11

au centre-ville de Tarbes, à Ibos, Juillan et Séméac TARBES

Tarbes

Hautes-Pyrnes Ce festival international invite des groupes d’Europe du Sud à échanger au coeur de la cité avec les acteurs de la polyphonie régionale.

Il propose tous les ans une affiche haute en couleurs ouverte aux initiés comme aux amateurs. > Au programme : concerts du soir, cantèras, concerts d’après-midi, concerts itinérants sur les marchés tarbais, apéros-concerts, Mainats en Canta, conférence, master classes… – 10 000 festivaliers sur l’ensemble des concerts et cantèras

– 250 chanteurs invités

– 100 stagiaires aux Master classes

– 2 000 élèves présents sur les projets pédagogiques

– 20 concerts et cantèras gratuits Depuis ses débuts, Tarba en Canta a invité : Amaran Alabak, Aurea, Balkanes, Barbara Furtuna, les Chanteurs Pyrénéens, Compagnia Sacco, Cuncordu de Orosei, Kalakan, la Mal Coiffée, lo Cor de la Plana, Nadau, Spartimu, Svetlana Spajic Group, Vox Bigerri, Xarnège, Fiordispina, Trio Soledonna, Du Bartàs, Mze Shina, Chet Nuneta, La Roquette, Vox Bigerri, Enco de Botte, Radio Cos, Grail’Oli, Kepa Junkera & Sorginak, La Mata de Jonc, Jordi Molina, Le Capere, Lo Barrut, Radio Babel Marseille, … ainsi que de nombreux groupes régionaux !… accueil@tarbes-tourisme.fr +33 5 62 51 30 31 au centre-ville de Tarbes, à Ibos, Juillan et Séméac TARBES Tarbes

dernière mise à jour : 2022-11-09 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrnes, Tarbes Autres Lieu Tarbes Adresse Tarbes Hautes-Pyrnes au centre-ville de Tarbes, à Ibos, Juillan et Séméac TARBES Ville Tarbes lieuville au centre-ville de Tarbes, à Ibos, Juillan et Séméac TARBES Tarbes Departement Hautes-Pyrnes

Tarbes Tarbes Hautes-Pyrnes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tarbes/

Tarba en Canta, Festival international de Polyphonies Tarbes 2023-06-06 was last modified: by Tarba en Canta, Festival international de Polyphonies Tarbes Tarbes 6 juin 2023 à Ibos Hautes-Pyrnes Juillan et Séméac Tarbes Hautes-Pyrnes Tarbes TARBES au centre-ville de Tarbes

Tarbes Hautes-Pyrnes