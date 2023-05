Visite commentée et exposition Françoise Vadon RD 33, 7 mai 2023, Tarascon.

Les Amis de la Chapelle Saint Gabriel ouvrent les portes du site dimanche 7 mai de 10h à 18h, en présence de Françoise Vadon pour son exposition..

2023-05-07 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-07 18:00:00. .

RD 33

Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Friends of the Saint Gabriel Chapel open the doors of the site on Sunday, May 7 from 10 am to 6 pm, in the presence of Françoise Vadon for her exhibition.

Los Amigos de la Capilla San Gabriel abren las puertas del recinto el domingo 7 de mayo, de 10.00 a 18.00 horas, en presencia de Françoise Vadon para su exposición.

Die Freunde der Kapelle Saint Gabriel öffnen die Türen der Stätte am Sonntag, den 7. Mai, von 10.00 bis 18.00 Uhr. Françoise Vadon ist für ihre Ausstellung anwesend.

Mise à jour le 2023-04-28 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)