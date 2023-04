Course camarguaise « 40 ans de la manade Navarro » Arènes municipales Jo Durand Tarascon Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Tarascon

Course camarguaise « 40 ans de la manade Navarro » Arènes municipales Jo Durand, 15 avril 2023, Tarascon. Organisées par le Club Taurin Lou Petassa la course camarguaise se déroulera dans les arènes municipales Jo Durand !.

2023-04-15 à 15:30:00 ; fin : 2023-04-15 17:30:00.

Arènes municipales Jo Durand Avenue Roger Salengro

Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Organized by the Club Taurin Lou Petassa the Camargue race will take place in the municipal arena Jo Durand! Organizada por el Club Taurin Lou Petassa, la carrera de Camarga tendrá lugar en el estadio municipal Jo Durand Organisiert vom Club Taurin Lou Petassa findet das Camargue-Rennen in der städtischen Arena Jo Durand statt!

