TARANTRIO

la corne des pâtures 45130 baule, le jeudi 8 juillet à 22:00

Les sorties au cinéma vous manquent ? Les concerts aussi ? Tarantrio réimprime sur vos rétines en musique les scènes et personnages haut en couleurs des films de Quentin Tarantino !!! Tarantrio est un trio d’aficionados du réalisateur américain. Marta Serrano, Julien Chalmet et Philippe Capelle se partagent les voix, guitares, basse, percussions et batterie dans ce projet. Ils retravaillent et s’approprient en acoustique ou en électrique des titres cultes des bandes originales de “Reservoir Dogs”, “Pulp Fiction”, “Jackie Brown”, “Kill Bill”, “Death Proof”, “Django” ou “Once Upon a Time in Hollywood”.

entré libre, participation au chapeau

Voyage musico-cinématographique bien barré

